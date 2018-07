La hermandad de la Macarena acatará el dictamen de la comisión de expertos sobre Queipo

Según ha podido saber Radio Sevilla, la hermandad de la Macarena está a la espera de lo que resuelva la comisión de la Junta de Andalucía sobre si la basílica de la Macarena debe dejar de acoger la tumba del general Gonzalo Queipo de Llano, atendiendo a la Ley de Memoria histórica aprobaba por el Parlamento Autonómico y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma y cuyo periodo de alegaciones y audiencia pública acaba de finalizar.

Dicho comité deberá emitir, «en el plazo de un mes, un informe preceptivo y vinculante determinando en su caso su retirada o eliminación si correspondiera», toda vez que a finales de este mes se cumplen dos años del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Sevilla que reclama que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba del general Gonzalo Queipo de Llano.

Mañana en los estudios de Radio Sevilla y a partir de las 12.30, conoceremos de cerca la opinión de la hermandad en la voz de su hermano mayor José Antonio Fernández Cabrero.

El comunicado que ha emitido la hermandad es el siguiente:

Con respecto a la información publicada hoy martes 17 de julio por Javier Martín-Arroyo en el diario El País tras entrevistarse ayer con el Hermano Mayor José Antonio Fernández Cabrero, la Hermandad de la Macarena debe precisar algunas inexactitudes en dicha información.

En su respeto absoluto a la profesionalidad del periodista, la Hermandad de la Macarena le ha trasladado directamente dichas inexactitudes, informándole de que iba a aclararlas mediante un comunicado.

A este respecto, la Hermandad de la Macarena indica que:

– La Hermandad de la Macarena, como ha reiterado en numerosas ocasiones, cumplirá siempre la legalidad vigente. Ese es el único punto de partida para cualquiera de sus actuaciones.

– La Hermandad de la Macarena no ha tomado ninguna decisión ni tiene acuerdo alguno sobre el enterramiento de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena. Ni su Junta de Gobierno ni su Cabildo General de Hermanos ha acordado ninguna medida a este respecto; tampoco lo haría sin informar previamente a los hermanos y al Arzobispo de Sevilla.

– La fecha en que Javier Martín-Arroyo sitúa la supuesta exhumación (antes de la Navidad de 2018) es un malentendido del periodista -que ha reconocido él mismo a la Hermandad-; esa fecha se corresponde al inicio de los trámites para la construcción de un columbario en la Basílica, es decir, un espacio para el enterramiento de cualquier hermano de la Hermandad que lo solicite, una propuesta de la actual Junta de Gobierno absolutamente desvinculada del asunto de la tumba. El Hermano Mayor le declaró que su intención era llevar a la Junta de Gobierno de la semana próxima el inicio de los trámites para construir un columbario, incluso le comentó que aún no se ha concretado un espacio físico para su emplazamiento.

– La construcción del columbario abriría -siempre en condicional- en un futuro una posible vía de solución al enterramiento de Queipo de Llano que la Hermandad de la Macarena estaría dispuesta a trabajar junto a la familia del fallecido, propietaria de sus restos mortales y con la que aún no se ha tratado el tema. Este proceso no está ni siquiera iniciado, no tiene plazos y, además, no depende exclusivamente de la voluntad de la Hermandad.

– Los informes de los tres bufetes jurídicos solicitados por la Hermandad de la Macarena no “aconsejan” en ningún momento, se limitan a analizar jurídicamente cómo afecta la Ley de Memoria Histórica de Andalucía a la tumba de Queipo de Llano. Es decir, que esos informes no proponen ninguna medida ni acción a la Hermandad, simplemente ofrecen un dictamen jurídico y aséptico para que sea la corporación la que decida qué hacer llegado el momento.

– La Hermandad de la Macarena remarca que no existe acuerdo ninguno ni decisión sobre este asunto, simplemente apunta una posible vía para avanzar en una solución consensuada sin plazo establecido.

Finalmente, la Hermandad de la Macarena insiste en que la información da por un hecho consumado algo que no es más que una hipotética vía de solución sujeta a multitud de factores e imponderables y que aún no se ha iniciado.