Consejos para alquilar un coche y evitar futuras reclamaciones

El alquiler de vehículos es una de los servicios más utilizados por las personas consumidoras. Y más aún en los meses de verano. La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha elaborado un decálogo de consejos a tener en cuenta antes de alquilar el vehículo para evitar futuras reclamaciones. Vicente Inglada, secretario general de la Unión de Consumidores en la Comunitat Valenciana, ha afirmado que en los meses de verano hay que "exigir y estar más pendiente" de cada una de la cláusulas de los vehículos que alquilas, ya que depende del país o la compañía, es de una forma u otra.

Inglada asegura que el problema con el que se encuentran los consumidores no es alquilar el coche, las reclamaciones vienen cuando lo entregas y te encuentras que no se te devuelve la fianza, que ponen problemas a la hora del kilometraje o que nos cobran un plus por la cantidad del combustible. Por eso mismo, el secretario de la Unión de Consumidores invita a los usuarios a buscar entidades que sean visibles, "de toda la vida" y que en un momento determinado, "tengan prestigio y dispongan de solvencia". Es decir, según Inglada es "necesario" hacer una comparativa entre diferentes empresas de alquiler de vehículos.

Por otra parte, el secretario de la Unión de Consumidores recuerda que es importante leer la letra pequeña de todos los contratos, porque esto puede evitar que paguemos más dinero en un futuro. También cabe destacar, según Inglada, la revisión de que el vehículo dispone de todos los elementos de seguridad oportunos como chalecos reflectantes, triángulos de emergencia, rueda de repuesto o kit antipinchazos.

De todos modos, el secretario también considera relevante hacer fotos en el momento que alquilas el coche, "para que no haya ningún problema, pero también antes de entregarlo" señala. Además de contratar los seguros equivalentes para evitar problemas mayores más tarde.

"Sí, es necesario poner reclamaciones una vez tienes un problema para evitar que a otros ciudadanos les pase lo mismo que a ti", afirma Inglada