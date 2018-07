Lo que le queda al Almería

Fran Fernández y sus futbolistas continúan de stage en Pinatar mientras Miguel Ángel Corona e Ibán Andrés tratan de cerrar las últimas incorporaciones. Con las llegadas de Sergio Aguza, Juan Ibiza y Joaquín Arzura, el equipo rojiblanco cierra la defensa y prácticamente el centro del campo. Es en la sala de máquinas donde se sigue pendiente del futuro de José Ángel Pozo. El malagueño cree que su etapa en el conjunto rojiblanco ha finalizado, pero no ha llegado al club con una oferta interesante y Alfonso García no ha dado luz verde a su salida. En ese caso, si Pozo se marcha, se firmará un jugador de su perfil, es decir, con vocación ofensiva, ya que solo estaría Chema Núñez en esa demarcación. También se trabaja en el fichaje de un extremo izquierdo -suena con fuerza Luis Rioja, del Marbella-, por el que habría que pagar un traspaso, y otro en la derecha. Tampoco se descarta firmar uno que pueda actuar en las dos bandas, ya que Fran Rodríguez y Gaspar Panadero se lesionaron del ligamento cruzado y aún no están disponibles.

Delantero

Es la posición más cotizada del mercado. Álvaro Giménez, Pablo Caballero y Sekou Gassama son los tres ‘9’ de la plantilla. No es descartable una salida del argentino si llega alguna oferta al club rojiblanco, mientras que a Sekou, si no terminara de convencer al míster, se le buscaría una cesión. En los despachos están muy tranquilos, y es que aún queda mes y medio para que se cierre el mercado y puede haber movimientos de un momento a otro. En total, llegarán entre dos y cuatro jugadores más al Almería. Corona sigue atento a situaciones de mercado por si se presenta alguna situación para firmar otro '9' cuando se vayan disputando los primeros amistosos.

En definitiva, los equipos irán haciendo descartes durante la pretemporada y el Almería permanece alerta a las famosas ‘gangas’. Dos extremos, un centrocampista como recambio de José Pozo -si termina de cristalizar su salida-, y un delantero, es lo que le hace falta al Almería.

La plantilla

Fran Fernández dispone de 21 jugadores con ficha profesional, aunque habrá movimientos en las próximas semanas.

Porteros: René y Fernando.

Defensa: Montoro, Romera, Fran Rodríguez (lesionado), Trujillo, Owona, Joaquín, Ibiza, Nano, De los Reyes.

Centrocampistas: De la Hoz, Aguza, Arzura, Pozo, Chema, Corpas y Gaspar (lesionado).

Delanteros: Pablo Caballero, Álvaro Giménez y Sekou Gassama.