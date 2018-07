Arévalo: enseñanza concertada versus enseñanza pública

El Partido Socialista de Arévalo lamenta la "inacción y pasividad" del Equipo de Gobierno de la localidad en relación con lo que consideran un posicionamiento claro por parte del Ayuntamiento ante la Junta de Castilla y León. Y lo hacen al creer que se está apoyando a la educación concertada en detrimento de la pública. La Comisión de Escolarización de Arévalo asignó 50 plazas vacantes a cada centro público de la localidad y 25 al concertado, el Amor de Dios. Las solicitudes presentadas en este centro fueron 38, luego se excedía el cupo. Lo que sigue lo explica Rodrigo Romo, concejal del PSOE en la villa morañega.

Los socialistas arevalenses ya registraron una solicitud el pasado 29 de junio para tratar, con carácter de urgencia, este tema en la Comisión de Cultura, Turismo, Asuntos Sociales y Educación convocada hace dos semanas. “Un tema que al equipo de gobierno no le interesaba, a juzgar por su forma de actuar”, ha dicho Rodrigo Romo quien asegura que “el Sr. alcalde, que se encontraba en las dependencias municipales, ni siquiera hizo acto de presencia y la concejala de Cultura, Turismo y Educación, despachó el asunto alegando desconocimiento. Quince días después, seguimos sin tener respuesta a nuestro escrito y consideramos que la falta de acción por parte del Equipo de Gobierno del PP en Arévalo nos convierte en cómplices de la decisión de la Consejería y de sus consecuencias”.

Rodrigo Romo, señala que “la Administración Municipal debe comprometerse con lo público y exigir que se cumplan los acuerdos de la Comisión de Escolarización. Además, desde el Ayuntamiento se pueden y se deben tomar medidas para potenciar los centros educativos públicos y para fomentar la matrícula en estos”.

El edil socialista no entiende cómo el Ayuntamiento no ha apoyado su postura, como ha pasado ya en Arenas de San Pedro donde su consistorio -en pleno, por unanimidad- aprobó una moción en la que se instaba a mantener una de las líneas del colegio público. Los procuradores socialistas en las Cortes ya han presentado una Proposición No de Ley para solicitar la restitución de la línea educativa suprimida en el colegio público Los Arevacos. La Platafoma por la Educación Pública de Ávila y la Junta de Personal Docente No Universitario han manifestado, también, su rechazo al proceso de admisión que ha tenido lugar en Arévalo.

Por su parte, el director provincial de Educación de la Junta, Santiago Rodríguez, quiere dejar claro el apoyo "total" a la escuela pública desde la administración regional. Afirma que los argumentos esgrimidos por quienes protestan "no tienen fundamento" y hace la siguiente evaluación de la polémica generada en Arévalo.