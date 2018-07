'Hallazgo de lo ignorado' de la Hispanic Society of America llega a Gijón

En enero de 1925 la fotógrafa americana Ruth M. Anderson llega a Asturias. Venía a documentar la región para la Hispanic Society of America, el museo de Nueva York en el que trabajaba. En los meses siguientes tomó más de mil fotografías cuya calidad y temática impresionan al espectador. Entre estas imágenes de nuestra región podemos ver ámbitos de la vida cotidiana hasta ahora desconocidos o espacios que no se habían visto reflejados nunca antes. Cuando el año pasado entregaron el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional a la Hispanic Society nos enteramos de que poseían una extensa colección de fotografías de nuestra región. Sus responsables se comprometían a enseñárnoslas y ahora cumplen esa promesa. La muestra 'Hallazgo de lo Ignorado. Fotografías de Asturias de Ruth M. Anderson para la Hispanic Society of America, 1925' se podrá ver en el Antiguo Instituto hasta el 21 de octubre y en la Casa Natal de Jovellanos hasta el 20 de enero. En Hoy por Hoy Gijón hemos visitado la muestra de la mano de Patrick Lenaghan, conservador jefe del Departamento de Estampas y Fotografías de la Hispanic Society y de Noemí Espinosa, su comisaria. Pueden escuchar la visita en el siguiente enlace.

