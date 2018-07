El Constitucional suspèn la moció del Parlament sobre el 9N

El Ple del Tribunal Constitucional ha suspès avui la moció aprovada el passat 5 de juliol al Parlament que reafirma "els objectius polítics" de la resolució del 9 de novembre del 2015 per avançar cap a la independència de Catalunya.

Ho ha fet després d'admetre a tràmit el primer recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern de Pedro Sánchez, avalat pel Consell d'Estat, contra una actuació del Parlament, en aquest cas la moció aprovada amb els vots de JxCat, ERC i CUP.

El tribunal de garanties ha dictat una providència en la qual admet a tràmit per unanimitat el recurs i suspèn els apartats de l'1 a 5 de la moció de la cambra catalana, com així ho va sol·licitar el Govern.

Això no obstant, el Constitucional no realitza cap advertència penal ni advertiment personal en la seva providència en cas de desobediència, perquè l'Executiu ho va considerar innecessari.

Ara, el tribunal acorda donar trasllat de la demanda i documents presentats al Parlament, que disposa de vint dies per a personar-se i formular les al·legacions que estimi convenient.

La suspensió cautelar de la moció és automàtica una vegada el Tribunal Constitucional -reunit aquest matí- ha admès a tràmit l'escrit d'impugnació del Govern.

Això no obstant, ni l'admissió a tràmit ni la suspensió cautelar determinen quin serà el sentit de la sentència sobre el fons de l'assumpte.

El Govern espanyol va explicar que la impugnació es va fer en defensa de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

JxCat, ERC i CUP van aprovar el text renegociat de la moció presentada pels anticapitalistes en la que es reafirmen "els objectius polítics" de la resolució del 9 de novembre del 2015, que expressa la voluntat d'avançar cap a la independència, que va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional.

El text assenyala que "el Parlament de Catalunya, davant les actuacions de l'Estat, per mitjà del TC, el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional i la Fiscalia, de judicialització i persecució dels actes conseqüents amb el seu mandat democràtic ratifica la seva ferma voluntat de portar a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament, per assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya".