Miércoles de feria, ‘Día de la Mujer’

Llegamos al miércoles y desde la terraza del Bar Marítimo "El Gallego" nos encontramos con Alfonso Herrera, presidente de la caseta Turí Turí, el Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de La Línea y su caseta Rociera, Momo Valle, y Ricardo Alfonso Álvarez, gerente del Concesionario Hyundai y SsangYon en el Campo de Gibraltar.

Alfonso Herrera promovió hace años la celebración del "Día de la Mujer" y desde entonces, cada miércoles de feria en La Línea, abre su caseta exclusivamente a las mujeres, a las que invita a comer. "En mi caseta este día no entra un hombre hasta las cinco de la tarde".

La caseta Rociera, que fue el germen de la Hermandad del Rocío en La Línea, se montaba ya en el año 1972, como nos recordaba Momo Valle, aunque fue en el año 94 cuando dejó de instalarse en el recinto ferial. "En 2013 hemos retomado esta actividad convirtiendo nuestra caseta en una de las más animadas de la feria con una excelente oferta gastronómica".

Pero lo que no sabíamos es que Ricardo Alfonso Álvarez y Momo Valle se conocían de una actividad ajena a la que los juntaba en nuestro programa. Resulta que el partido de fútbol disputado entre el Barcelona y el Bayern de Münich en el Estadio Municipal de La Línea que arbitró Álvarez contó con la participación, como juez de Línea, de Momo, "éramos más jóvenes", un recuerdo que han compartido juntos en nuestro programa.

Pero el gerente de Permotor Algeciras, que tiene sus instalaciones tanto en Algeciras como en La Línea, nos advertía que para el mes de septiembre los vehículos van a sufrir un incremento importante en su precios. "A partir del 1 de septiembre entrará en vigor la nueva normativa conocida como 'WLTP', determinada por la Unión Europea que acabará por encarecer el precio de los coches. Con esta norma, los vehículos tendrán que pasar unas pruebas más ajustadas a la realidad en cuanto a la emisión de gases a la atmósfera. Esto incrementará el número de vehículos con impuesto de matriculación, que viene determinado por la contaminación del coche. Hasta ahora, el nivel de contaminación se conocía en un laboratorio, y ahora, al aire libre, se van a ver unos datos más reales de las emisiones de los vehículos".

Ya en nuestra segundo hora recibimos la vista de Antonio Valbuena y Ana Morales, director y responsable comercial del puerto deportivo Alcaidesa Marina respectivamente, uno de los enclaves turísticos más importantes de la ciudad.

El actor linense José Emilio Vera ha aprovechado un descanso en su actividad para bajar hasta La Línea y disfrutar de su feria. José Emilio ha trabajado recientemente en la serie de televisión que emite TVE "·La otra mirada" y en otoño continuará con las representaciones de la aplaudida obra "Pedro y el capitán", que ya hemos podido ver en la comarca.

Y cerramos con la visita de la cantante linense Sandra Cabrera a la que no le falta el trabajo. Comenzó con la copla pero Sandra es una artista versátil con multitud de registros que explota a la perfección, ha interpretado a Whitney Houston, Celine Dione o Barbara Streisand "poco a poco me he ido abriendo, gracias a las redes sociales, a que me conozcan en esta otra faceta".