Ciudadanos pide a la Junta que gestione Clunia

Ciudadanos considera a la Diputación Provincial de Burgos incapaz de gestionar el yacimiento romano de Clunia como merece un enclave de su envergadura e importancia, por lo que ha solicitado a la Junta que se haga cargo de su gestión. Así lo han expresado tanto el procurador en Cortes José Ignacio Delgado, como su portavoz en la Diputación de Burgos, Lorenzo Rodríguez. No solo denuncian la mala gestión que la institución provincial y titular del yacimiento ha demostrado hasta el momento, sino que consideran que los recursos económicos de la Diputación deben emplearse en las necesidades de los pequeños municipios dejando a la mayor capacidad financiera de la Junta las importantes inversiones que necesita Clunia.

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación Lorenzo Rodríguez denuncia la mala gestión del yacimiento y sus recursos con ejemplos concretos: “Nuestro grupo ha advertido de problemas que el PP ha negado y luego se han convertido en reales, como la falta de los estudios pertinentes en el suelo donde se iba a ubicar el Centro de recepción e interpretación y que han provocado sobrecostes y retrasos”. Rodríguez considera que la Diputación de Burgos “no tiene una capacidad real para mantener Clunia en solitario sin abandonar la atención a los pueblos y sus necesidades, máxime ahora que no podrá acudir a crédito tras la aprobación del último Plan Económico Financiero”. El portavoz naranja ha insistido en su idea de que ha de atenderse primero a los pueblos y sus necesidades básicas y “dejar que la Junta, con un mayor presupuesto, se haga cargo de sus competencias y de proyectos que hacen comunidad como es el caso de Clunia. Falta voluntad política y capacidad económica en la Diputación para gestionar este complejo y no podemos permitir que no se ponga en valor”, ha denunciado el diputado de Cs.

El yacimiento arqueológico de la capital del convento jurídico Conventus Cluniensis, fue declarado BIC en 1931, lo que según los representantes de la formación naranja hace que deba de quedar integrado dentro del Patrimonio protegido por la Ley de Patrimonio Cultural autonómica. “La mejor protección que le puede dar la Junta a un BIC de unas características como las de Clunia es la de coordinar su gestión directa junto a la Diputación”, ha indicado el procurador ribereño José Ignacio Delgado, que ha recordado que el mantenimiento, mejora y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural genera riqueza y fija población. “Clunia es un valor seguro. Sabemos que es una fuente de recursos para toda la comarca, pero es necesaria una gestión con mayor implicación de la Junta para evitar nuevos problemas, para mejorar las comunicaciones, para que el teatro romano más grande de España deje de estar infravalorado y para que la Diputación pueda dedicar estos recursos a la ayuda y la atención a los pueblos de la provincia de Burgos en su lucha por mantener sus servicios y con ellos su población”.