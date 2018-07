El CTACYL, de nuevo en la cuerda floja

No ha pasado medio año desde que San Gabriel Ciudad de la Educación se hiciera cargo de la gestión del edificio del CTACYL, y ya ha surgido el primer conflicto con la Junta de Castilla y León, titular de este inmueble, al que había dejado abandonado a su suerte durante más de seis años, incapaz en este tiempo de encontrar un destino para una inversión que casi alcanzó los dos millones de euros de fondos europeos. La negativa de la Junta a concertar los estudios de panificación, en los que San Gabriel hacía pivotar su proyecto para el edificio, ha roto el quid pro quo sobre el que se sustentaba implícitamente un pacto que se suscribió, desde el primer momento, por compromiso

Y es que San Gabriel asumió la responsabilidad de dotar de contenido al edificio con proyectos relacionados con la industria agroalimentaria, como exigía la subvención europea con la que se construyó, en la confianza tácita de que a cambio la Junta respaldaría estas iniciativas, no tanto con financiación directa sino con acuerdos administrativos, como la concertación de los estudios de la recién creada Escuela de Panificación. Este lunes el BOCYL daba al traste con esta expectativa, puesto que la Junta no incluye este módulo de formación profesional entre los estudios concertados para el próximo curso.

Y esta decisión no ha quedado sin respuesta. El director de San Gabriel Ciudad de la Educación, Enrique García, ha manifestado con claridad que esta negativa deja sin sentido el proyecto con el que la institución educativo-religiosa asumió la gestión del edificio del CTACYL, mencionando incluso la posibilidad de renunciar a esta responsabilidad. Lo que no se plantean, de momento, es dar marcha atrás en su proyecto de Escuela de Panificación, porque asegura que su mantenimiento es un clamor en este sector empresarial además de una excelente salida para los jóvenes que se forman para encontrar un empleo. Enrique García insinúa que hay otras administrativas educativas públicas interesadas en dar cobertura a su proyecto, como la Comunidad de Madrid e incluso instituciones catalanas, por lo que no descarta devolver las llaves del CTACYL a la Junta para que busque otros proyectos y gestores con los que dinamizarlo.

En cualquier caso aún deja la puerta abierta a reconducir la situación y espera poder mantener este mismo jueves una conversación con el propio consejero de Educación, Fernando Rey, cuya presencia está prevista este jueves en el curso Prensa y Poder, y en cuya capacidad de entendimiento cifra sus esperanzas. Confía en poder convencerle de que la administración autonómica se replantee su negativa al concierto en un momento en el que está abierta la posibilidad de presentar un recurso administrativo a la mencionada denegación.