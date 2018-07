Lydia Valentín recibe el homenaje institucional del Bierzo

La deportista Lydia Valentín es ya Hija Predilecta de la comarca del Bierzo, un nombramiento que el Consejo Comarcal le ha entregado en un acto celebrado este mediodía en el recinto ferial de Camponaraya, su localidad natal.

Ilusionada y contenta, la joven reconoce que es uno de los pocos reconocimientos que le quedaban por recibir en su tierra donde siempre ha recibido el respaldo, el cariño y el respeto a sus méritos deportivos

Valentín se convierte en la cuarta persona en recibir un nombramiento honorífico de este tipo por parte de la institución provincial, un reconocimiento que, asegura el presidente, Gerardo Álvarez Courel, es más que merecido a tenor de la promoción y orgullo de su tierra del que siempre ha hecho gala Lydia Valentín.

Camponaraya era el escenario perfecto para la entrega de este título al que el alcalde de la localidad, Eduardo Morán espera sumar el Princesa de Asturias. Se presentarán, por tercera vez, su candidatura, pero a la par seguirán trabajando en la puesta en marcha del museo que pretende recordar la trayectoria deportiva de la joven, una iniciativa que Valentín espera que se haga realidad.

'Me encanta la idea, porque además no sé donde meter todos los trofeos y me hace ilusión que la gente los vea', señaló la joven.

Por cierto, con la medalla de oro de los Juegos del Mediterráneo en el cuello, la joven afronta el campeonato de España este próximo fin de semana. Aunque la federación la intentado dispensar de la participación, lo cierto es que Lydia Valentín reconoce que sería ilógico no contar con el campeonato nacional ahora que cuenta con los foráneos.

Los pequeños de las escuelas deportivas y del campamento de verano han acompañado a Valentín en este acto al que han asistido los consejeros de la institución berciana.