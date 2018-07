Durango no logra hacer justicia contra quienes la bombardearon

La Audiencia Provincial de Bizkaia cierra definitivamente la demanda que hace justo un año interpuso el Ayuntamiento de Durango en relación al bombardeo que en 1937 acabó con la vida de mas de 300 personas. El tribunal considera que la legislación de la época no contemplaba los crímenes de lesa humanidad y de guerra. "No pueden ser de aplicación los preceptos del Código Penal actual ya que dicho cuerpo normativo legal no estaba vigente en el momento de la comisión de los hechos" es lo que concluye el tribunal en un auto al que hemos tenido acceso. Añade el fallo que "aun pudiendo aplicar la actual legislación, los hechos habrían prescrito ya que ocurrieron hace 81 años".

Con este archivo, se da carpetazo a la demanda y el tribunal cierra las puertas de la vía penal a una querella que el ayuntamiento presentó "en busca de justicia y reparación, con la idea de presionar al gobierno italiano para que pidiese perdón".

La querella presentada incluía un documento en el que se identificaba a los supuestos aviadores que habían perpetrado el bombardeo. Sin embargo, según este ultimo auto, no se puede avanzar en la investigación de los mismos. Precisamente el juez archivó provisionalmente el caso en enero de este año al no poder identificar con claridad a las personas reflejadas. El Ayuntamiento recurrió y finalmente el caso ha quedado cerrado por el tribunal. E