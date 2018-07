Rafa Pueyo: "Era el momento para volver"

Rafa Pueyo, nuevo director deportivo del Bilbao Basket ha ofrecido unas declaraciones a SER Deportivos Bilbao sobre el nuevo proyecto de 'Los hombres de negro' en la LEB Oro. Las caras visibles del staff técnico de este año serán Álex Mumbrú como nuevo entrenador, Jorge Elorduy como técnico asistente y el mismo Rafa Pueyo que tras su trayectoria como entrenador, afronta el reto de volver al Bilbao Basket como director deportivo.

Rafa Pueyo, que ya fue entrenador del Bilbao Basket en 2014 cree que "era el momento para volver y estoy muy contento por ello". Su trayectoria como entrenador y la inexperiencia de Mumbrú hacen pensar que Rafa Pueyo echará una mano al nuevo entrenador en su nuevo cargo, sin embargo, ha asegurado: "yo no me voy a meter mucho en el área técnica pero estaré ahí para ayudar en lo que ellos consideren". El nuevo director deportivo también es un "novato" en este puesto, aunque ya ha realizado tareas parecidas en sus últimas aventuras: "en Santander tuve mucho que ver en la composición de la plantilla y las cosas han ido bastante bien".

El primer fichaje que se da por hecho para este equipo es el de Javi Salgado. No obstante, Pueyo no asegura que este jugador vaya a firmar por el Bilbao Basket: "Javi va a barajar todas las opciones que tenga y elegirá la mejor, yo espero y creo que la mejor opción sea quedarse en Bilbao". Afirma que no hay que confiarse en la LEB Oro ya que es una liga muy competitiva "a nivel táctico".