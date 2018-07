El consistorio rehabilitará la cocina del centro de formación Monteblanco con Fondos Feder

El Ayuntamiento de Onda va a rehabilitar la cocina del antiguo colegio Monteblanco para homologar las instalaciones, que en la actualidad sirven como centro de formación para el empleo, y diversificar la oferta de cursos en futuras ediciones.

Esta rehabilitación se llevará a cabo con las ayudas de la Unión Europea que consiguió el actual equipo de gobierno de los Fondos Feder gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) que se trabajó al principio de la legislatura. El alcalde de Onda, Ximo Huguet, ha indicado que “el departamento de Dinamización Económica, que dirige el teniente de alcalde Ángel Badenas, ha llevado a cabo, desde que empezamos el mandato en Onda, una gran cantidad de acciones dirigidas a la diversificación de la economía. Ahora, en este centro formativo se propone actuar en beneficio de los colectivos más vulnerables, con el objeto de promover la inserción laboral y social, tal y como recoge la EDUSI”.

Así, el ayuntamiento de Onda realizó durante el pasado año una formación con certificado de profesionalidad para formar personas en servicios de cafetería, restaurante y bar en dos módulos, atendiendo a las necesidades que los empresarios del sector trasladaron al consistorio. En este Taller de empleo el equipo docente propuso una serie de mejoras en las instalaciones para no tener que llevar a cabo la homologación de aulas externas y poder desarrollar toda la formación en el mismo centro de Formación para el Empleo Monteblanco. Estas mejoras, que el Ayuntamiento atenderá en la medida de lo posible, solicitan el equipamiento y unas pequeñas reformas en la antigua cocina que ya existe en el centro.

El alcalde explica que “tenemos otra forma de hacer Europa y otra forma de hacer Onda, ya que estos proyectos no solo van a ser cambios estructurales en infraestructuras importantes si no que tienen que ir acompañados de contenido. Se ha acabado la época de obras faraónicas que no tenían sentido productivo, es una exigencia de Europa y un convencimiento nuestro, que cada euro que invirtamos debe optimizarse al máximo en todos los sentidos, en el económico, en el ecológico y en el social” y concluye que “gracias a las gestiones que hemos llevado a cabo desde el principio de mandato, esta EDUSI nos va a permitir unas inversiones de 5 millones de euros que suponen una cifra histórica en nuestro municipio. Todo lo vamos a enfocar a aumentar la calidad de vida de la ciudadanía y a construir la ciudad entre todos”.