El PP de la provincia aporta 44 compromisarios al Congreso Nacional

Medio centenar de compromisarios de la provincia de Castellón asistirán al congreso nacional del Partido Popular que se celebra el viernes y sábado en Madrid para elegir al sucesor o sucesora de Mariano Rajoy. Los aspirantes a presidir el partido son la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ex portavoz popular y ex vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.

Faltan dos días para que se celebre el cónclave en el que los populares decidirán quién es el presidente del PP. La sede de Génova no ha hecho público los nombres de los compromisarios que asistirán en representación de los afiliados de la provincia de Castellón, aunque serán en torno al medio centenar.

Como compromisarios natos de la provincia acudirán la presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, los diputados nacionales, Miguel Barrachina y Óscar Clavell, los senadores Salomé Pradas, Manuel Altava, Merche Mallol y Alberto Fabra, y Vicent Sales, como miembro de la Junta Directiva Nacional.

Junto a ellos, los compromisarios que representarán a la provincia de Castellón y que han sido elegidos en las urnas son, entre otros, Begoña Carrasco, Luis Martínez, Susana Marqués, Héctor Folgado, Alejandro Font de Mora, Elena Vicente-Ruiz, Manuel Martín, Andrés Martínez, Lluis Gandía, Salvador Aguilella.