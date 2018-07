"El candidato debe ser Adolfo Molina"

"Me veo muy bien en Córdoba, me siento muy cómodo aquí,me siento además en una edad y en una situación en la que la experiencia que he ido acumulando, creo que puede ser útil para mí partido, para mí, para la sociedad o para realizar otra actividad en el ámbito privado. En eso estaré. Voy a intentar aprovechar este verano para pensar bien y afrontar con naturalidad lo que lo que venga, e intentar decidir lo mejor".





A 48 horas del Congreso del Partido Popular, estas palabras de José Antonio Nieto, se convierten en una declaración de intenciones personal y políticamente.





En los dos últimos años Nieto ha dejado de ser Alcalde de Córdoba, presidente del Partido Popular en la provincia, diputado por Córdoba en el Congreso, y número dos de Interior; esto es: secretario de Estado de Seguridad.





Por eso ahora, unas semanas después de haber sido cesado con el resto del Gobierno tras la moción de censura del PSOE, su reflexión tiene el valor de la experiencia, pero la duda de la encrucijada, política y personal.





De momento lo que sí tiene claro es que no será el candidato del PP en Andalucía, un espacio que reserva para el actual presidente regional , Juanma Moreno, y tampoco encabezará la lista de su partido a las andaluzas, porque ese sitio le corresponde, a su juicio, a Adolfo Molina.





En la entrevista en Córdoba Hoy por Hoy , Nieto hace balance del año y medio al frente de la secretaría de Estado de Seguridad, del conflicto en Cataluña y de la actuación policial el 1 de octubre.





Reconoce que "habría actuado de otra manera", igual que se muestra muy satisfecho del trabajo realizado por su equipo para sacar adelante el Pacto contra la Violencia de Género.





Nieto, que ya anunció en redes sociales su apoyo a Pablo Casado, como líder del PP tras las primarias, ha reconocido que "el Partido Popular se equivocó y cometió errores", al no atajar y reconocer los casos de corrupción que manchaban el trabajo realizado, y que eso les ha pasado factura.





Escucha aquí la entrevista completa de José Antonio Nieto.