Otro clima político, más respirable

La noticia de hoy es el acuerdo. En esas fotos de Pedro Sánchez y el Presidente Alberto Núñez Feijóo o del alcalde Ferreiro y el delegado Javier Losada que hablan de otro tiempo político. Dejaremos el adjetivo nuevo porque la expresión "nuevo tiempo político" ha perdido buena parte de su contenido a fuerza de usarla. La crispación, el enfrentamiento y el cuanto peor mejor que hemos sufrido en los últimos años no sirven. No sirven nunca. Y cuando ese discurso gana en política lo sufren los ciudadanos. Sólo sirve la coherencia, la asunción de responsabilidades, el hacer y decir lo que cada cual piense en conciencia y la búsqueda de acuerdos. Si queremos que esto funcione. A la sociedad le toca exigir políticas que permitan llevar una vida digna a la mayoría y presionar para que eso sea así si es necesario. Y exigir que los responsables públicos hagan su trabajo, que es favorecer que las cosas fluyan y mejoren. Nadie puede entender que la actitud sea otra. Ni por el río revuelto, ahí no ganan, realmente, ni siquiera los pescadores.

Resumen del contacto de Sánchez y Feijóo.