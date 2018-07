Petrer destina 20.000 euros a proyectos de Cooperación Internacional

El concejal de Paz y Solidaridad del Ayuntamiento de Petrer, Rafael Masiá, ha hecho públicas las subvenciones que el Ayuntamiento dedicará a proyectos de Cooperación Internacional, presentados desde distintas ONG´s.

El concejal del área ha informado que los cuatro proyectos seleccionados pertenecen a las ONGs Manos Unidas, Karit Solidarios por la Paz, Asociación Contra la Ceguera Internacional y ANAWIN, las cuales recibirán un total de 20.000 euros para poder realizar sus proyectos.

La única asociación que no ha podido optar a subvención ha sido la de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui de Petrer, ya que no estaba todavía inscrita en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y todavía no tenía los estatutos actualizados según la legislación vigente.

El concejal Rafa Masiá ha ofrecido su colaboración para que resuelvan lo antes posible estas deficiencias burocráticas y puedan optar a subvenciones en la próxima convocatoria.