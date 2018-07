El Elda Industrial comenzará la liga recibiendo al Pinoso /

La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) ha hecho público los calendarios de los cuatro grupos de la Regional Preferente para la próxima temporada 2018/2019 cuya competición liguera comenzará el dos de septiembre.

Aitor González ha renovado / Cadena SER

En el Grupo IV, el Elda Industrial C. F. comenzará el torneo de la regularidad recibiendo al Pinoso C. F. En su primera salida, el equipo dirigido por Santi Rico Marhuenda visitará al Orihuela C. F. “B” y terminará la primera vuelta visitando al Carrús – U. D. Ilicitana. La liga terminará el 19 de mayo.

En este grupo, el Elda Industrial tendrá como oponentes al Hércules “B”, Orihuela “B”, Aspe, Benferri, Villena, Intercity Sant Joan d´Alacant, Pinoso, Callosa Dptva., Carrús – Ilicitana, Torrevieja, Horadada, Independiente Alicante, Villajoyosa, Universidad Alicante, Redován, Thader y Almoradí.

El Elda Industrial ha anunciado la renovación de Fede Ruíz, Iván Puche, Dani Sevilla, Rafa Sanjuán, Dani Salazar, Iván García, Néstor, Aitor González y Juan Carlos Sánchez. Además, el club que preside Joaquín Maestre ha oficializado los fichajes de César Lozano, Sergio Fenoll, Pablo Almendros y Alejandro Escamez.