Juana Rivas: "No entregué a mis hijos porque no quería más torturas"

Continúa el juicio contra Juana Rivas, que ha comenzado a las nueve y media de este miércoles en el juzgado de lo penal 1 de Granada. La madre de Maracena se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores al haber permanecido el pasado verano durante un mes con sus hijos en paradero desconocido incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri. La Fiscalía también pide que sea inhabilitada durante seis años para ejercer el derecho de patria potestad sobre los niños.

Juana quería "escapar del maltrato"

Juana Rivas ha declarado ante el juez que se fue en mayo de 2016 con sus dos hijos de la isla de Carloforte y no volvió porque "no quería vivir más bajo las torturas" de su expareja y que, ya en España, no le entregó a los niños pese a conocer las resoluciones judiciales que le obligaban a ello, porque estaban "escapando del maltrato" y quería proteger su "integridad física y psicológica".

Rivas ha relatado que llegó a España "aterrada" de Italia y ha descrito, a preguntas de su abogado, José Estanislao López, una situación en la que "siempre fue actuando dentro de lo que le iban diciendo" sus asesores y abogados, que si bien le advirtieron de que "podría tener dificultades" nunca le hablaron de que podía enfrentarse a "años de cárcel y retirada de la patria potestad".

En el juicio está personado como acusación particular el padre, Francesco Arcuri, que ha intervenido desde Italia a través de videoconferencia. Hay diez testigos, entre ellos seis Guardias Civiles y una psicóloga.

Aplazamiento

La vista oral estaba fijada para el pasado 14 de junio, fecha en la que Rivas se presentó en la sede judicial pero, por sorpresa, su abogado renunció a representarla y forzó así la suspensión de la vista. Su letrado aquel día explicó que no había tenido tiempo de preparar su defensa y abandonó la sala de estampida.

Apoyo

Rivas ha llegado acompañada de su abogado José Estanislao López, y de su asesora Francisca Granados. También ha estado acompañada por sus padres y una hermana y arropada a su llegada por medio centenar de personas pertenecientes a la plataforma creada en su apoyo.