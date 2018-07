CCOO presenta en Huelva 8 denuncias por incumplimiento de horario en el sector de la construcción

CCOO denuncia que diferentes empresas de Huelva del ámbito privado y público, no cumplen la jornada intensiva de verano en el sector de la construcción. Han presentado ocho denuncias ante la Inspección de Trabajo en Huelva y 60 en Andalucía.

El secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, ha declarado que "lo grave del asunto no es que se incumpla un horario más confortable, es que no se está respetando una medida preventiva, por tanto, están pasando por alto la Ley de Prevención de riesgos Laborales" Aseguran que ya estaban detectando estas faltas desde el pasado verano, pero este año hay "un abuso masivo" de inaplicación del convenio colectivo "para CCOO estos horarios son una medida para prevenir uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta el sector de la construcción, los golpes de calor derivados del estrés térmico. Las empresas de construcción se están saltando esta aplicación de jornada y por tanto cometiendo una ilegalidad"

El sindicato asegura que las empresas están actuando de dos maneras "a la fuerza diciéndole al personal que no hay horario de verano y que tienen jor-nada partida, otra es la propia inaplicación del convenio que es el requisito que marca la ley" El sindicato manifiesta que son procedimientos "viciados y muy mal hechos" no cumplen requisitos legales ni formales, cuando intentan inaplicar el convenio lo hacen de "mala manera" Estos descuelgues de los ho-rarios de verano ponen en grave riesgo la vida y la salud de quienes trabajan en la construcción "esa es la mayor preocupación que tenemos en CCOO"

En ese mismo orden, el responsable de CCOO Construcciones de la Federa-ción de Construcciones y Servicios de Andalucía, Antonio Salazar ha declara-do que "el convenio de la construcción marca que hay que trabajar 1736 horas para cubrir el salario, si se trabajan 40 horas semanales hay un remanente suficiente como para poder aplicar la jornada intensiva, es decir el empresaria-do no regala nada" Por tanto según el responsable sindical, "no solamente incumplen la norma horaria estival de quitar al personal de los golpes de calor, sino también el compromiso del número de horas de trabajo"

Salazar asegura que lo que sucede en Huelva, a la espera del comienzo de jornada en Almería, "es la tónica habitual, pero es la onubense la provincia con mayor porcentaje de incumplimientos en Andalucía" Anuncia que el pró-ximo día 26 de julio y "tras una campaña de información que se ha hecho des-de CCOO en todas las provincias, tenemos una reunión con la Inspección ge-neral de Trabajo para coordinar la puesta en marcha de todas estas denuncias que se están dando a nivel regional y articular las mejores soluciones"

"No vale que las empresas de Huelva se acuerden de la cláusula de descuel-gue cuando tienen un problema, como sindicato, como clase trabajadora te-nemos que cumplir los convenios y no vamos a consentir que se incumplan normas por descuelgue que, además, no se han acordado en una mesa de negociación"

CCOO asegura que los incumplimientos se están detectando tanto en obras privadas, y "lo más preocupante" en obras públicas. "Hemos detectado en la provincia de Huelva obras públicas en las que se está trabajando por la tarde, fuera de los horarios que marca el convenio colectivo"

"En las empresas privadas hemos detectado que las empresas principales fuerzan estos incumplimientos lo que fuerza a que las empresas subcontrata-das trabajen fuera del horario legal establecido para la época estival"

Emilio Fernández comenta que "hemos mantenido una reunión con la Inspec-ción de Trabajo para pedir un control y vigilancia más exhaustivo de las obras y de la aplicación del horario de verano" También se ha mantenido una reunión con la Delegación de empleo a la que "se ha instado y solicitado para hacer una campaña especial de sensibilización, por parte del centro de Pre-vención de Riesgos Laborales, para informar a los trabajadores, a las trabaja-doras y a las empresas de la importancia de cumplir el horario establecido para la época de verano"

A la junta de Andalucía se le ha instado a tener una actitud más activa a la ho-ra de registrar las inaplicaciones de los convenios colectivos "entendemos que desde la administración regional deben derivar a la inspección de trabajo y no registrar la documentación simplemente. Deberían hacer una labor de investi-gación previa y ver de qué modo se producen estas inaplicaciones"

Desde el sindicato se están planteando llevar todos estos incumplimientos an-te el Juzgado de lo Social y denunciar esta "manera tan incorrecta de actuar de las empresas, no solo a la que incumple, sino también a las promotoras y a la principal por ser responsables subsidiarias. Sean públicas o privadas" Asimis-mo "Instamos al personal del sector de la construcción a que se pongan en contacto con el sindicato cuando se les obligue a seguir un horario fuera del establecido"

El secretario de organización de CCOO Construcciones y Servicios en Huelva, Gerardo Fernández ha remarcado que "en Huelva hay cerca de mil personas afectadas por estos incumplimientos, de un grueso de casi 9000 trabajando para el sector y hemos presentado 8 denuncias a la Inspección de Trabajo. Desde el sindicato vamos a mandar cartas a las diferentes administraciones, Subdelegación, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento, Puerto, etc. Para que todas las obras que impulsen cumplan el convenio colectivo y la jor-nada intensiva que es una medida preventiva de primer orden, sobretodo en Andalucía"

Los sindicalistas finalizan insistiendo en que es "una medida preventiva de un riesgo real, los golpes de calor, que se ha llevado la vida del personal del sec-tor, o ha ocasionado daños graves en la salud" Por lo que piden a las adminis-traciones "Celeridad, contundencia, colaboración y coordinación a la hora de supervisar y tomar medidas ante estos hechos tan graves. Es inadmisible que las empresas incumplan "tan a la ligera" estos horarios que afectan gravemen-te a un sector que ya tiene unas condiciones duras de trabajo y más en Anda-lucía con temperaturas tan altas"