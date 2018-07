La Junta de Andalucía otorga una subida presupuestaria del 6´91% a la UHU

La primera mujer al frente de la Universidad de Huelva María Antonia Peña cumple un año de gestión y deja un balance positivo basado en la consecución de algunos de los retos propuestos por su equipo. Agradece a todos su implicación y su honradez y se muestra llena de proyectos para el nuevo curso académico. Sobre ello, ha señalado que no habrá nuevos Grados, pero sí post Grados. También se estrenará un nuevo Master en Flamenco, se seguirá avanzando en infraestructuras y en propiciar aumentar las listas de alumnados. Hay objetivos claros en los que se seguirá trabajando como son la virtualización y la internacionalización de la Onubense.

Una de las novedades más importantes se producirá con el traslado definitivo del Campus de La Rábida al Campues del Carmen en Huelva capital acabando así con la precariedad con la que venían ejerciendo algunos docentes su actividad académica. Y sobre los terrenos desocupados de La Rábida (Palos de la Frontera) ha expresado que lo primero será hacer un diagnóstico del estado de los edificos y luego ver qué utilidad sería la más adecuada ya sean centros de investigación o empresas que estén muy relacionadas con la propia Universidad.

A la pregunta por qué no se implanta en la Universidad de Huelva el Grado en Medicina pese a estar aprobado por la Junta de Andalucía, ha sido tajante en su respuesta y ha dicho que porque no hay dinero. Precisamente en cuanto a las finanzas argumenta que las cuentas de la Onubense están mejor que hace unos años cuando no había para pagar nóminas e incluso hubo que devolver subvenciones. Con todo, continua el proceso de saneamiento. Además se ha mostrado muy satisfecha con el buen ritmo de las negociaciones con la Junta y ha avanzado que el Gobierno Autonómico ha otorgado un incremento presupuestario del 6,91% a la Universidad de Huelva.