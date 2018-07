El Refectorio del Ayuntamiento se llena de color con los dibujos de Francis Bacon

11 dibujos de gran formato del pintor irlandés Francis Bacon (Dublín 1909-Madrid, 1992) se podrán visitar hasta el 31 de julio en la Sala Refectorio del Ayuntamiento de Ibiza. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Eivissa, Pep Tur, y el coleccionista de arte, Ismael Segovia, han presentado la exposición de dibujos, titulada 'The Obsession of the Cursed Painter'.

La obra se expondrá desde este miércoles y hasta el 31 de julio en la Sala Refectorio del Ayuntamiento Viejo de Ibiza, y se podrá visitar en horario de mañana de 9 a 14 horas, de lunes a viernes y los días 23, 25, 27 y 31 de julio en horario de tarde (18 a 21 horas). El próximo viernes 20 de julio a las 20 horas se llevará a cabo un acto inaugural de la exposición, como ha explicado en Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera el concejal de Cultura, Pep Tur.



Esta exposición está compuesta de 11 dibujos realizados por Bacon, entre ellos hay retratos diversos y dibujos inspirados en el retrato de Velázquez realizado al Papa Inocencio X. El artista irlandés realizó una serie de obras inspiradas en este cuadro que nunca llegó a visitar en persona.

Pep Tur ha querido agradecer a la Francis Bacon Collection of Drawning Donated to Cristiano Lovatelli, y al coleccionista Ismael Segovia, su implicación para que la obra de Bacon llegue en la ciudad de Ibiza. También ha afirmado que "es un día de mucha satisfacción contar con obra de uno de los artistas sin el cual no se podría entender la obra artística del siglo XX".

Para Tur, "contar con esta exposición en nuestro municipio debe considerarse un regalo para todos los amantes del arte". El concejal ha animado a todos los ciudadanos y visitantes de nuestra ciudad a que visiten la exposición, ya que se trata "de una oportunidad única".

Por su parte, el coleccionista de arte, Ismael Segovia, tras destacar la importancia de la obra de Bacon y la singularidad de sus dibujos, explicó que "la idea sale de intentar aportar firmas internacionales en el sector de el arte en Ibiza, y dar relevancia cultural en Ibiza".