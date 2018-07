PSIB, MÉS per Mallorca y Podemos llevarán al Parlament la gratuidad del parking de Can Misses

Los grupos parlamentarios del PSIB, MÉS per Mallorca y Podemos han manifestado este miércoles tras la junta de portavoces que siguen abiertos a alcanzar el "máximo consenso" para poder debatir en el pleno del próximo martes la gratuidad del aparcamiento del Hospital Universitario de Son Espases y del Hospital de Can Misses.

El portavoz del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, ha señalado que "aún confían" en que se pueda aprobar la iniciativa como una enmienda dentro de la Ley de Seguridad y Salud Laboral, para debatirse este martes pero por si esto no ocurre han registrado una proposición de ley para que empiecen a "correr los plazos".

Además, ha anunciado que el Ayuntamiento de Palma "confía en que esta semana quede resuelto el problema" con la tarjeta ciudadana en relación a los usuarios de Menorca, Ibiza y Formentera; una condición que había exigido MÉS per Menorca para apoyar la gratuidad del 'parking'.

Según ha explicado el portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, si esta iniciativa no se puede tratar el próximo martes, se tendrá que llevar mediante una proposición de ley y el proceso para que los 'parkings' sean gratuitos se "demorará unos dos meses".

Por su lado, el portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, se ha manifestado en un sentido similar y ha dicho que siguen abiertos "a cualquier opción de consenso" para que la "propuesta vaya hacia adelante" porque "a la opinión pública no le interesa cómo se consigue la gratuidad, si se hace por una enmienda 'in voce', mediante una proposición de ley u otra fórmula".