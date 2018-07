En la tarde de ayer, manifestación, convocada por el SAT con el apoyo de Izquierda Unida, para recuperar la gestión municipal del Servicio de Aguas, privatizado en 2010 por el gobierno de Izquierda Unida y Partido Popular, en la que participaban 89 personas, una quincena llegada desde otros puntos de la provincia, Jaén y Linares. En algunos casos también con empresas de las mismas características, donde el SAT no ha realizado ninguna convocatoria de este tipo.

Los gritos que se escuchaban durante el recorrido: “El agua no se vende, el agua se defiende”, “Ahí enfrente estafan a la gente”… “Aqualia nos roba, el alcalde lo consiente”.

A las puertas de la Empresa Municipal Aguas de Jódar, calle Domingo Arroquia, intervenían el portavoz provincial del SAT, Curro Moreno, la coordinadora local de IU, Juana Cazorla, y el responsable local, Andrés Bódalo.

El portavoz provincial del SAT, Curro Moreno, llegaba afirmar que con esta manifestación, “…La lucha es el único camino y la guerra por el agua en Jódar acaba de empezar”.

Por su parte la coordinadora y portavoz municipal de IU, Juana Cazorla, queriendo desvincular estas acciones de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones municipales de 2.019, reiteraba, “…Deciros que llevamos años, para el que tenga dudas, que porque ahora, decir que llevamos años, no dos días, ni tres, ni porque ahora, sino que llevamos años, intentando que se nos aclare lo que está pasando a lo que tenemos aquí detrás, a este negocio… vamos a seguir, vamos a luchar, esta es la primera, pero no es la última, que vamos a desmentir, una por una, las mentiras del presidente, porque es verdad son ocho años de mentiras y una a una las vamos a desmontar, vamos a poner mesas, vamos a seguir trabajando, vamos a dar toda la información y, por supuesto, no vamos a consentir ningún abuso más, en este aspecto, y volvemos a repetir, que no es de ahora… Que son todos los vecinos y vecinas los que estamos afectados, no solo los que estamos aquí, los que también están en sus casas, y estoy segura que van a agudizar las estas… que ya veremos, cuando informemos, como se tienen que hacer las cosas, como se van a callar y van a salir corriendo de este pueblo…”.

Por su parte, el responsable local del SAT, Andrés Bódalo, se quejaba de la mínima respuesta de los vecinos y vecinas y de la que considera persecución hacía su persona, “… Los que estamos aquí esta tarde tenemos que saber que hay que tirar del carro con firmeza, aunque a veces nos demos cuenta que es injusto que estemos aquí una parte de los vecinos y vecinas y falte la mayoría… Hay que salir a la calle y animarnos, los que estamos aquí tenemos que empezar a animar a la gente de que esta empresa no puede continuar saqueando las arcas de nuestras casas… Siguen persiguiéndonos, y eso no lo podemos consentir, yo tengo una demanda y una querella, por parte de este gerente, el día 24 me han citado en el juzgado de paz, para no sé qué cuestión… yo no tengo miedo, porque lo que he dicho, y estamos diciendo esta tarde aquí, es verdades como puños, y ante las verdades hay que tener valentía, coraje y firmeza… Tenemos que dar una señal, ya, de que en Jódar no tenemos miedo, en Jódar somos hombres y mujeres valientes…Los retamos, al alcalde y al gerente, que en el Paseo Primero de Mayo o en la Casa de la Cultura, citen a todo el pueblo, y pongan el contrato encima de la mesa, que le están robando a todo el mundo, y el que se calle, el que no proteste es también consentidor del robo… y el que nos robe lo tenemos que echar de este pueblo… volveremos aquí a las puertas con los recibos del agua y demostraremos que nos están robando…”.

Campaña de Verano

Es el tema de animación de este verano en Jódar, ya se han posicionado todas las partes implicadas: El SAT, que ha sido la que ha abierto una campaña denunciando las que considera irregularidades en la gestión, Empresa, Ayuntamiento y hasta el anterior alcalde, José Luis Angulo.

La empresa defiende la gestión, con un servicio, de calidad, con mínimas interrupciones, mejora de las instalaciones e importantísimo ahorro del consumo.

Desde el Ayuntamiento, se ha llevado a cabo una campaña informativa, puerta a puerta, en todos los domicilios de la localidad, dando a conocer algunos de los aspectos más importantes del contrato suscrito en 2.010 y las graves consecuencias que tendría la rescisión del mismo, suscrito por 25 años.

Angulo, por su parte, reconocía que “La empresa no puede tener pérdidas”, a la vez que culpaba a los fontaneros municipales, de estar harto, en su día, de los innumerables cortes de suministro que se producían, para tomar la decisión de crear la empresa Mixta.

Por su parte, desde el SAT, el condenado, Andrés Bódalo, ahora responsable local, no ha dudado en arremeter una y otra vez, contra el actual gerente, de ser un hijo de papá, enchufado por el PSOE, para justificar la convocatoria de la manifestación.