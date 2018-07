Una veintena de veleros arriva a Viveiro haciendo el camino este fin de semana

Los 80 participantes en la tercera edición de la travesía Sail the Way llegarán a bordo de una veintena de embarcaciones a Viveiro este sábado. La flota llegará a la localidad entre las siete y las diez de la noche procedente de Cudillero. Cubre el Camino de Santiago por mar desde Hondarribia a lo largo de once jornadas, la última a pie entre El Monte do Gozo y la Catedral.

Los navegantes permanecerán todo el domingo en Viveiro donde realizarán varias actividades. En primer lugar el concello preparó una visita guiada al museo del mar, en San Ciprián (Cervo), donde podrán conocer la historia de la pesquería de la ballenas en la comarca de A Mariña. Por la tarde recorrerán el casco histórico en otra visita guiada.

Más tarde, a las ocho y media, los claustros de la iglesia de San Francisco serán el escenario de un showcooking con una degustación de merluza del pincho de celeiro y ensalada de algas con la que se quiere mostrar uno de los productos más representativos del concello para terminar el dí alos peregrinos podrán sellar sus credenciales y recibirán una bolsa con material turístico del concello. Para cerrar la jornada podrán disfrutar de una actuación musical a cargo de Sons de Celeiro y la proyección de un vídeo sobre la propia travesía.

Viveiro revitaliza su actividad náutica

Viveiro fue también escala de la regata Rías Altas, organizado por el Club Náutico de A Coruña. La escuadra llegó al puerto deportivo de la localidad el día 6 de julio coincidiendo con la celebración de la Feria Renacentista. Una veintena de embarcaciones participan en la 45 edición de esta regata que recalaba en Viveiro por segundo año consecutivo, después de llevar más de 20 sin alcanzar la costa de A Mariña.

Desde el concello, el concejal de Mar, Jesús Fernández Fernández, ha destacado que el ayuntamiento da mucha relevancia a la participación de la localidad en este tipo de actividades y quiere revitalizar el vínculo con el mar. En este sentido recalcó que “ consolidar a Viveiro como un punto de referencia dos navegantes a vela” es uno de los objetivos de la concejalía.