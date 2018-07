“No tengo papeles, vengo a pedir trabajo y me quieren cobrar 30 euros”

"La inscripción a esta oferta de empleo y muchas más tiene un coste de 30 euros". Esta frase es literal y aparece en la oferta de trabajo que una empresa ha hecho circular a través de whatsapp. Ofrece trabajo a personas con y sin papeles, y les promete quedarse en una bolsa de empleo y recibir cursos de formación. Los expertos consultados por Radio Madrid Madrid advierten de que estamos ante un claro caso de estafa.

Oferta laboral por Whatsaap

A través del whatsaap le llegó la oferta a Mirta. Vive en nuestro país desde hace un tiempo y actualmente no tiene los papeles en regla. Al conocer la oferta no dudo en presentarse este martes en las oficinas para optar a uno de los 100 puestos que anunciaba, puestos como conserje y también para limpieza de portales. Al llegar encontró que no era la única. “Había mucha gente, mucha. Yo creo que unas 80 personas. Pensé ‘pobre gente’ por el dinero que les iban a sacar”, señala.

El dinero al que se refiere Mirta son los 30 euros que les piden para optar a esa oferta “y muchas más”, dice el anuncio. 30 euros que le dan acceso también, siempre según el anuncio, a talleres de formación. “Venimos a pedir trabajo y ellos nos quieren cobrar. Yo les dije que no les iba a dar ni un céntimo”, dice Mirta.

Ofertas de trabajo a las pueden optar tanto para personas con papeles o sin ellos. Así reza en el mensaje y así se lo comunicaron a Mirta: “Me dijeron que había trabajo tanto para gente con papeles como para gente sin papeles, que nos iban a dar trabajo igual. Así lo decían. Yo se lo pregunté, porque yo aún estoy en trámite de mis papeles y el chico que estaba atendiendo allí me dijo que sí, que había mucha gente que prefería coger a gente sin papeles. Me aseguró que me llamarían”.

José Antonio Lucena, abogado laboralista de UGT, cree que esa llamada para trabajar no se iba a producir nunca ya que no sería legal. “Es imposible. Lo que están ofreciendo es ofertas de empleo a personas que previamente tienen que regularizar su situación en materia de trabajo en este país. Les están engañando, les están estafando literalmente”, nos dice.

Asegura que esto no es nuevo ya que muchos empresarios sin escrúpulos se aprovechan de unas personas que saben no van a denunciar por su situación irregular. “Lógicamente es algo perseguible”, dice José Antonio Lucena. “La frustración, el engaño que genera en estas personas les hace situarles en una posición de más debilidad y de más inseguridad jurídica”.

Detrás de esta oferta de trabajo se encuentra una empresa que, oficialmente, se dedica a la formación. En su anuncio, literalmente, aparece la exigencia de 30 euros para optar a los puestos de trabajo y a la formación y que no es necesario tener papeles. Así aparece en el mensaje de whatsapp aunque el empresario, al ser preguntado dice que debe tratarse de “un error”.

Radio Madrid se ha puesto en contacto con él y en un primer momento ha negado que estuviera ofreciendo trabajo a personas en situación irregular. “A la gente que no tiene papeles le ofrecemos nuestros servicios. Nosotros damos talleres de formación. Somos un centro de capacitación y de formación laboral. Nosotros cobramos 30 euros por ofrecerles nuestros servicios”, nos dice el empresario.

Tras leerle su anuncio palabra por palabra el empresario ha tenido que rectificar sus palabras aunque sin reconocer los hechos. “Me habré equivocado”, ha dicho. Poco después terminaba la conversación.