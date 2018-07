Los migrantes se vuelven a manifestar por las malas condiciones de acogida en Madrid

Los inmigrantes que llegan a España a través de las costas del Sur, se han manifestado por segunda vez esta mañana en Madrid. Sus peticiones: que se les asigne un lugar donde vivir de manera digna y que se les apoye psicológicamente. Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromino, explicaba que "ante el silencio de las administraciones vuelven a salir a la calle para reivindicar unas mejores condiciones de acogida".

Al grito de "ninguna persona es ilegal" y "papeles para todos o todos sin papeles", unas sesenta personas han comenzado la manifestación en la Secretaría General de Inmigración y Emigración hasta llegar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pasando por el Ayuntamiento.

La administración explica que los albergues están saturados y no tienen espacio para todos los inmigrantes que llegan a las costas. Tanto la parroquia de San Carlos Borromeo como otras en Madrid acogen día a día a estas personas que no tienen donde dormir.

Los inmigrantes llegan "rotos", como lo define Baeza, después de un viaje que en ocasiones dura años. Han visto como amigos suyos no consiguen finalizar el camino y una vez en España, no tienen apoyo psicológico.

Pedro, una de las personas que ha llegado a la costa de Andalucía en situación irregular, explica que "ha visto la muerte". Tardó un año y medio en hacer el viaje, pero ahora "si no cambian las cosas, no hay futuro, todo es ilegal", como él mismo ha explicado.

No pueden conseguir ni un abono de transporte, ya que no disponen de pasaporte ni de DNI y la administración no se la puede conceder sin la documentación pertinente. Tampoco tienen forma de aprender el idioma, lo hacen por su cuenta puesto que nadie se hace cargo de ese aprendizaje "fundamental para su integración", como ha explicado Carmen Gómez, una de las colaboradoras de la Parroquia de San Carlos Borromeo.

A la concentración han acudido la Pastoral Social de la Diócesis y SOS Racismo, además de ciudadanos de Madrid que han querido apoyar a este colectivo para que puedan vislumbrar un futuro mejor.