La gratuidad del parking de Son Espases divide al pacte

División en el pacte por la gratuidad del parking de los hospitales públicos Son Espases y Ca'n Misses. PSIB, Més per Mallorca y Podem quisieron incluir ayer en una ley que se aprobará el martes en el Parlament sobre seguridad laboral, una enmienda en la que se recogiera esa gratuidad pero Més per Menorca y C's votaron en contra. Estos últimos porque consideran que falta información sobre el proceso y los menorquines porque, dicen, antes hay otros asuntos pendientes que aún no se han resuelto como el descuento de residente para los ciudadanos de Menorca y Pitiusas en los autobuses de la EMT. Dicen desde Més per Menorca que por ley debería estar aplicada ya esa bonificación y que todavía no se ha puesto en marcha.

La respuesta de PSIB, Més per Mallorca y Podem fue registrar una proposición de ley con el texto de esa enmienda y ahora falta saber cuándo se podrá tramitar. La intención del Govern es que esté lista ya este año y que la gratuidad sea una realidad en este 2018.

Hoy hay Mesa del Parlament y Junta de Portavoces donde los partidos del pacte confían en poder aclarar ya cuando se podrá debatir y votar esa nueva proposición de Ley y se se hace o no por vía de urgencia.