Fernández: "Que Sito Pons confíe en mí es importante para ir mejorando"

Augusto Fernández, piloto mallorquín de Moto 2, ha apadrinado esta mañana a Fernando Bujosa. Un joven de nueve años que tiene como clara referencia a Jorge Lorenzo y que es una de las futuras promesas del motociclismo balear. Bujosa tiene un futuro prometedor -ahora mismo compite en la Copa Nacional de Rieju y este fin de semana viaja a Montmeló-. El propio Augusto Fernández reconoce que, cuando entrenan juntos, ya ve que el joven piloto tiene talento, por lo que le augura un futuro prometedor.

El piloto mallorquín -sí, aunque haya dudas, Augusto Fernández reconoce ante los micrófonos de la SER que es mallorquín- ha hecho un breve balance de las tres carreras que lleva en este Mundial de Moto 2. Fernández se ha mostrado muy contento. Ha puntuado en las tres carreras y ya se ha marcado como objetivo quedar siempre en el top 10: "Estamos mejorando cada carrera. Me quiero afianzar entre los diez primeros porque será bueno de cara al año que viene". "La confianza y la tranquilidad que me ha dado Sito Pons me ayuda mucho. Espero quedarme con ellos el año que viene, estamos hablando sobre ello y espero hacerlo oficial cuanto antes", añade.

"En Alemania estaba en un buen grupo, luchando por quedar séptimo. tuve un problema con el cambio y me fui recto. Perdí muchas posiciones pero contento por haber conseguido puntuar", explica Fernández sobre esa última carrera disputada en Alemania.

En la categoría intermedia hay otro mallorquín, Joan Mir. Fernández explica que cuando se ven por el padock se saludan y hablan, aunque no hay consejos de por medio: "Somos rivales aunque no estemos en la misma regla. En Moto 2 estamos todos a tres décimas y nadie desvela nada". "Entiendo que se vaya a Moto GP, pero creo que es un poco precipitado. Esta segunda parte seguro que mejora, pero quizá es muy pronto para dar el salto", afirma.