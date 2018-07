El Pacte negociará para aprobar el martes la gratuidad de los parkings de Son Espases y Can Misses

PSIB, PSOE y Més per Mallorca continuarán negociando esta semana para intentar aprobar el próximo martes dentro de la Ley de Seguridad y Salud Laboral la enmienda sobre la gratuidad del los parkings de Son Espases y Can Misses. Un proceso que permitiría que la gratuidad fuera inmediata, pero para el que no hay acuerdo entre todos los grupos ya que Més per Menorca y Ciudadanos han manifestado sus reservas. Para garantizar la gratuidad a largo plazo las tres formaciones del pacto han registrado una proposición de ley que conseguiría que los aparcamientos fueran gratuitos, aunque el proceso tardaría varios meses.

Més per Menorca condiciona su apoyo al proceso de enmienda a la puesta en marcha de una tarjeta que permita también a los ciudadanos de Menorca, Ibiza y Formentera el acceso a los centros hospitalarios. Un escollo que el portavoz del PSOE, Andreu Alcover, espera que esté resuelto en los próximos días. El portavoz de Podem, Alberto Jarabo, afirma que si continúa el veto de Més per Menorca y Ciudadanos, la gratuidad del parking tardará varios meses en llegar. Lamenta Jarabo que el partido de Xavier Pericay se escude en argumentos formales para no apoyar la enmienda.

El portavoz de Ciudadanos, en cambio, ha criticado las formas de los partidos del pacto, a los que acusa de estar haciendo las cosas en el último momento y sin transparencia para intentar paliar un fracaso de gestión. Desde el PP creen que con un modificado de la ley se puede solucionar el problema, aunque ha lamentado que el Ejecutivo balear promueva continuamente leyes chapuceras en el Parlament.