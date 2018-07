El gobierno reivindica "¡Ave ya!" acompañado de algunos colegios profesionales, patronal y asociaciones

El Presidente del Gobierno, Fernando López Miras, acompañado de sus consejeros y altos cargos del gobierno y el partido ha sido el anfitrión en el Auditorio Victor Villegas de un acto reivindicativo en el que se ha desplegado una pancarta que reza "Ave Ya". Aseguran que la decisión del actual gobierno de España perjudica a la Región porque supone un retraso a la llegada de la alta velocidad y se frenará el impacto económico positivo que iba a tener para Murcia que, según un estudio de los colegios de economistas e ingenieros iba a suponer 300 millones de Euros anuales sobre la economía murciana más 2300 empleos anuales y 180.000 viajeros al año entre la Región y Madrid.

Ana González

El Presidente López Miras ha señalado que son más murcianos los que quieren que venga el AVE ya que los que no, que es hora de decir "basta ya" y ha insistido en este acto "no es una manifestación, una concentración o una demostración de fuerza", ya que eso es algo que deba hacer al Gobierno, sino la sociedad civil, que es precisamente "a quien le corresponde el protagonismo del acto".

También intervino en el acto el presidente de la cámara de Comercio de Lorca, Juan Francisco Gómez, en representación de las tres cámaras o el presidente de los jóvenes empresarios, Ginés García, quien ha señalado que "hemos perdido la batalla mediática y este acto se tenía que haber celebrado mucho antes".

Jesús Jiménez, de Hostemur, ha pedido que nadie inaugure el AVE, que nadie corte la cinta, para añadir que su preocupación no es que los murcianos se vayan a Elche a coger el AVE, pero si la gente que no va a venir a Murcia porque no hay AVE.

José María Tortosa, presidente de la empresa familiar ha señalado que el AVE no es de derechas ni de izquierdas, es de todos, y como es de todos, queremos que venga para todos".

El vicepresidente de COEC, Juan Carlos García ha señalado "que se perderán 300 millones cada año de retraso del AVE y que nos niegan el pan y la sal".

Alfonso García, vicepresidente de Croem, ha asegurado que la patronal no se mueve por intereses políticos , "´solo por el interés general" y ha reivindicado también la conexión con Andalucia.

Por último intervino el alcalde de Murcia, José Ballesta, dijo sobre el acto que "hay vida después del vocerío" y ha recordado que se comprometió a dimitir si el AVE llegaba a la ciudad sin haberse iniciado el soterramiento, pero las obras han comenzado y avanzado más de 730 metros. ballesta dice que esa es una "realidad constatable" frente a las "descalificaciones groseras" y las "proclamas populistas".

Al gobierno de López Miras le han acompañado en este acto aproximadamente un millar de personas:

Numerosos alcaldes populares y destacados miembros del PP murciano.

Los colegios profesionales de economistas e ingenieros.

Las asociaciones agrarias PROEXPORT y FECOAM.

Las patronales regional y locales encabezadas por la CROEM (aunque no estaba su presidente Jose María Albarracín, que se encuentra de viaje).

Asociaciones como el CERMI o la asociación de colegios privados de la Región.

Antes del acto, la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, ha invitado a todo aquel que defienda la llegada de la alta velocidad sin retrasos a que acudiese e intervinieste si así lo deseaba.

Arroyo ha resaltado que no se trata de ningún acto político y que no se iba a restringir el acceso a nadie, tras conocer las declaraciones del delegado del Gobierno, Diego Conesa, quien aseguró que no había sido invitado a este evento y que no tendría inconveniente en acudir.

La portavoz ha querido dejar claro que "cualquier persona que defienda la llegada AVE a la Región de Murcia sin retrasos, tal y como estaba avalado técnica y económicamente, está invitado a asistir", aunque, entiende que por las declaraciones de Conesa "él defiende lo contrario, retrasos en la llegada de la alta velocidad, por tanto, está en el lado contrario de lo que se quiere defender hoy".

Ya durante el acto, con la pancarta desplegada y con el auditorio parcialmente lleno, el presidente ha dicho que "es el momento de decir basta ya al gobierno central y de dejar el conformismo y la resignación porque el AVE estaba aqui ya en 45 dias y ahora lo van a retrasar hasta, al menos, el 2020".

También ha dicho que es necesario "plantarse y hacerse escuchar" ante un retraso de al menos dos años en su llegada.

No obstante, ha insistido en que el acto de hoy "no es una manifestación, una concentración o una demostración de fuerza", ya que eso es algo que no le corresponde hacer al Gobierno, sino a la sociedad civil, que es precisamente a quien le corresponde el protagonismo del acto, ha dicho, por lo que ha dado la palabra a diferentes colectivos, comenzando por el Colegio de Economistas, que ha expuesto su estudio sobre el impacto del AVE.

Críticas del PSOE: "un acto de coacción"

El vicesecretario general del PSRM-PSOE y portavoz de la Ejecutiva, Francisco Lucas, ha advertido al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que "las causas se reivindican por convicción y no por coacción, como hace el PP".

El portavoz socialista ha señalado que se trata de una "pantomima", que ha sido convocada "por mensajes y llamadas amenazantes a colectivos y organizaciones, en una demostración más de la desesperación y la cobardía del presidente pinganillo".

Lucas ha recordado que a una manifestación, concentración o acto de este tipo "hay que acudir por convicción y no por coacción", pero el PP "no entiende de ideas y lo único que sabe es meter miedo a colectivos y parte de la sociedad civil, en un acto de deslealtad sin precedentes".