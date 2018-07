La segunda prueba del Circuito de Travesías a Nado llega a Paredes de Nava

El “Circuito de Travesías a Nado Diputación de Palencia” celebra este domingo día 22 su segunda prueba, en Paredes de Nava, con una nueva travesía por el canal de Castilla, organizada por el CD Villa de Paredes y el Ayuntamiento de la localidad, siempre bajo la coordinación del Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia.

Esta travesía discurrirá por el Canal de Castilla a su paso por el término municipal de Paredes de nava, con punto de partida en Casas del Rey, Sahagún el Real. Desde las 10 hasta las 11’45 se podrán recoger los dorsales, comenzando las pruebas a las 11’45 horas con la prueba Menores “C”, a continuación saldrán los Menores “A” y “B”, a las 12’05 la prueba no competitiva y a las 12’30 horas comenzará la prueba principal. Los más pequeños nadarán 100 metros, el resto de menores y la prueba no competitiva será de 500 metros y la principal de 2.000 metros.

Si el agua estuviera a menos de 16º C el neopreno será obligatorio para todas las categorías, entre 16 y 18ºC el neopreno será opcional, y si la temperatura del agua es superior a 18º C quien lo use no puntuará.

Para poder puntuar en este circuito, que coordina el Servicio de Deportes de la Institución Provincial, es necesario haber participado en, al menos, tres de las cuatro pruebas.

La organización ha previsto un servicio de guardarropa para todos los participantes, así como la denominada “bolsa del nadador” con productos típicos de la zona y entradas para la piscina municipal.