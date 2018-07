Bautista: "Quiero triunfar en la Real"

Jon Bautista quiere dar un paso adelante. Ya no es el recién llegado a la primera plantilla de la Real Sociedad desde el filial. Cumple su segunda temporada con los ‘mayores’ y su intención firme es triunfar como txuri-urdin.

-Pretemporada dura. “Sí, no te voy a engañar, estamos haciendo mas que otros años, pero cada entrenador es diferente y éste opta por trabajar mucho en la pretemporada para llegar lo mejor posible al inicio de temporada”.

-Ilusionado. “Con muchas ganas e ilusión, nuevo entrenador y nueva gente con la que estamos muy bien y estoy contento, trabajando día a día lo mejor posible para ganarme su confianza y jugar más minutos que la temporada pasada”.

-Garitano habla con todos. “El entrenador da mucha confianza a todos los jugadores es muy cercano y corrige mucho y estoy muy contento porque se ve que está muy pendiente de todos. Confía en todos y es cercano con todos y te da confianza en cualquier entrenamiento”.

-Merino. “La veo bien como cualquier otra llegada, tiene mucho recorrido por diferentes ligas y es buen jugador. Tuve la oportunidad de coincidir con él en la sub-21, ahí ya vi la calidad que tenía y seguro que nos va a ayudar mucho”.

-Ideas de Garitano. “Como todos los entrenadores quiere un equipo contundente, sin fisuras atrás y quiere diferentes estilos de juego para adaptarnos al partido y jugando de la mejor manera”.,

-Paso adelante. “Sí, no te voy a engañar, es la segunda temporada y la verdad que me siento más motivado con esa cosa de hacer algo importante para la Real pero se que en mi puesto hay gente muy buena”.

-Odriozola en al Madrid. “Hemos estado media vida juntos y me llevo muy bien con él, la verdad. No se me hace raro y solo decirle que le deseo lo mejor y que cada uno elige su camino, espero que le vaya muy bien”.

-No se ficharán delanteros. “Buena noticia, la verdad es que no tener más competencia esta bien, pero no estaría molesto si traen otro delantero y tengo que salir a buscarme más minutos”.

-No se ha planteado salir en verano. “Desde siempre he dicho que quiero triunfar en este club y en verano no se me ha tanteado esa opción y espero que el entrenador pueda contar conmigo y poder triunfar en este club, que es el mío desde pequeñito”.