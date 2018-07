Fernández Cabrero: "Estoy deseando terminar con el asunto Queipo"

José Antonio Fernández, hermano mayor de La Macarena, ha pasado por los estudios de Radio Sevilla para aclarar algunas cuestiones relativas a los restos de Queipo de Llano que "han dado lugar a la intranquilidad de muchos sectores". Todo arranca con "algunas inexactitudes en una noticia de un periódico" ya corregidas, porque "no hay fecha para sacar los restos de Queipo", aunque sí se está hablando desde hace meses con diferentes sectores para "cumplir escrupulosamente con la Ley de Memoria Histórica". Sin embargo, dice el hermano mayor que si se dan las circunstancias, adelantarán en lo que puedan la resolución de este conflicto que "no deja indiferente a los hermanos de La Macarena: unos me dicen que cuándo se sacan los restos y otros que si esto llega a pasar, se van a enfadar mucho".

La solución, desde el punto de vista de la hermandad, estaría en la construcción de un columbario para el que ya hay tres ofertas: "Solo falta decidir el lugar y en veinte días estaría construido, un columbario para los macarenos". Aunque ya ha tenido conversaciones con la familia de Queipo, Fernández Cabrero no ha hablado aún con ellos sobre este asunto. Escuche la entrevista completa:

Afirma el hermano mayor a preguntas de Salomón Hachuel, que "hay muchas sensibilidades en este tema que hay que tratar con delicadeza", pero que "está deseando terminar con este asunto porque La Macarena tiene que ser conocida por su obra social, y no como ahora que en toda España está asociada al nombre de Queipo". Ahora bien, "la hermandad tiene "unos tempos" que hay que respetar". Se ha preguntado también si "unos restos mortales son elementos de exaltación que hay que retirar" y recordó que la hermandad ya ha eliminado el yugo y las flechas y al 'generalísimo'.