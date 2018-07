El TSJ anula 11 artículos del decreto sobre uso del valenciano en Generalitat

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado once artículos del decreto que regula el uso de la lengua valenciana en la Administración autonómica al considerar que la norma ignora la realidad plurilingüe de la Comunitat reconocida en el Estatuto de Autonomía.

La sala declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.

También considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. El recurso lo habían presentado dos diputados del PP.

Los magistrados de la Sección Cuarta validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los recurrentes, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.

La Generalitat ya se ha pronunciado y estudiará la posibilidad de recurrir la sentencia, que recuerdan que no es firme. Además, la Generalitat no comparte los preceptos por los que la sección 4 del TSJCV ha anulado algunos apartados de once artículos de este decreto.

Además, la Generalitat recuerda que el artículo 4 -que no ha sido anulado- señala que en ningún caso se excluye ninguna lengua oficial respecto a la otra y que por lo tanto todas las referencias que se detallan en el Decreto se hacen sin limitar el uso del Castellano en la administración de la Generalitat.

Por su parte, Fran Ferri, portavoz de Compromís en Les Corts, ha afirmado que esta sentencia demuestra que "el PPCV ha entrado en una deriva antivalenciana y centralista, compitiendo con Ciudadanos en sus ataques a nuestra lengua". Además, añade que esta sentencia demuestra, a su juicio, que "el PPCV se ha convertido en un partido que va en contra del uso del valenciano en la vida cotidiana de los valencianas".

Ferri ha añadido que la coalición considera que el valenciano ha de tener "un uso destacado en la administración y estar al mismo nivel que el castellano".

El Partido Popular también ha valorado la resolución del TSJ. La Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado que “el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración”.

Ferrer San-Segundo ha manifestado que “el valenciano debe fomentarse pero sin excluir ni marginar al castellano que es también una lengua cooficial."