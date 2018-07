El FIB se cuela en los pasillos de les Corts

En pleno de les Corts de la mañana de este miércoles ha habido mucho más que política. Se ha dejado de lado por un momento la política pura y dura para conocer el lado más rockero de algunos de nuestros políticos.

Y es que ya es habitual ver a los representantes políticos en el FIB: Pedro Sánchez, Andrea Levy... Pero este año no vamos a ver a Isabel Bonig. La presidenta de los populares valencianos, en tono jocoso, ha afirmado que nunca perdonará a su partido que no pueda asistir al festival a ver la actuación del grupo estadounidense The Killers por el congreso nacional del PP.

Por su parte, el diputado de Podemos en les Corts Antonio Estañ ha cogido el guante para criticar al Partido Popular comparándolo con el grupo americano de los que ha dicho que son "un grupo del pasado".

Aunque no se sabe por ahora si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá al FIB este año -festival al que es asiduo-, Bonig ha afirmado que es muy bueno que el presidente del Gobierno asista al mejor festival del mundo y le pide que invierta en este tipo de eventos que atraen mucho turismo.