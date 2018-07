Los taxistas se enfrentan con la Generalitat por la nueva normativa

El gremio del taxi se ha manifestado esta mañana para exigir a la Generalitat Valenciana la paralización de la nueva regulación, la llamada 12+4, por la cual los taxistas tendrán que partir sus jornadas de trabajo haciendo cuatro horas, de 2 a 6 de la madrugada, de lunes a domingo, cuando, dicen, no hay demanda de usuarios entre semana.

Desde la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis de Valencia dicen que la nueva regulación horaria no beneficia en absoluto al ciudadano que va a quedarse sin taxis por la noche y los fines de semana y, en cambio, perjudica a la mayoría del sector, no sólo a los taxistas con más de una licencia, sino también a los autónomos que comparten vehículo, que perderán sus trabajos en el sector por la nula conciliación laboral y familiar y por no ser rentable salir con el taxi las madrugadas entre semana.

Su presidente, Ismael Arráez, ha explicado que han entregado a los grupos parlamentarios de Les Corts un manifiesto en el que se exige la paralización de la regulación y la realización de una votación en la que todo el sector tenga voz, y no una parte, dicen, como han hecho hasta ahora. Una iniciativa que no cuenta con la aprobación del director general de Transportes, Carlos Domingo, con el que han mantenido una reunión esta mañana.

Desde la asociación no descartan hacer caso omiso a la regulación si las cosas no se arreglan y han advertido de que la norma también afecta a los vehículos para personas con movilidad reducida, a sabiendas de que no hay taxis suficientes para cumplir ese servicio.

Además, han propuesto al director general de Transportes que busque soluciones para substituir en agosto a los taxistas que ofrecen este servicio y que se marchan de vacaciones. En la ciudad quedarán solo 25 de los 50 vehículos disponibles de este tipo, pero Arráez cuenta que la Conselleria también se ha opuesto a estudiar esta medida.