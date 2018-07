El anuncio realizado ayer por el presidente Pedro Sánchez de que se reestructurará la deuda de la Comunitat Valenciana y que se aumentará el déficit para las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana, ha provocado todo tipo de reacciones. Y no es para menos, porque de defender en la oposición una reforma del sistema de financiación se ha pasado a estas medidas que no convencen a nadie, salvo a los socialistas. Ni PP, ni Compromís ni Podemos, estos últimos socios de Ximo Puig en el gobierno del Botánico. Pan para hoy y hambre para mañana. Parches que suponen más endeudamiento a largo plazo en vez de solucionar el problema de raíz. El viernes, Pedro Sánchez estará en la Comunitat, en su habitual cita al FIB. También mantendrá un encuentro con el presidente de la Generalitat del que no sabemos si se podrá rascar algún avance más en esta materia.

