Mario Conde cancela su charla en Baiona

Mario Conde cancela por “motivos políticos” la conferencia que tenía programada para el jueves 19 de julio en Baiona. La charla, bajo el nombre “ser uno mismo, ser persona en cualquier circunstancia de la vida” figuraba como una más de las tantas charlas que se han organizado este verano para el VIII Ciclo de Conferencias Culturales de Verano del Concello de Baiona. Durante las últimas semanas, varios grupos políticos habían ejercido presión para que este acto no se celebrase después de que su nombre apareciese entre los morosos con Hacienda, en concreto el ex banquero debe al erario público 14,9 millones de euros. Finalmente, el ex-abogado del estado ha remitido una carta al gobierno municipal y al organizador del evento, pidiendo cancelar este acto ya que no quiere ser el objeto de una “campaña política”.

Seguir leyendo