Lapetra: "Espero dos o tres fichajes más"

La cúpula del Real Zaragoza ha visitado la concentración de Boltaña para convivir durante unas horas con la plantilla y el cuerpo técnico en el ecuador de su estancia en la localidad del Sobrarbe. El presidente, Christian Lapetra, ha repasadado la actualidad del equipo y ha tocado todos los temas de actualidad



PUBALGIAS DE EGUARAS Y GUTI: "Preocupa si tuviéramos a ciencia cierta la seguridad de que estas lesiones son de larga duración. Las pubalgias de Íñigo y de Raúl quizá requieran un poco más de mimo. Pero bueno, vamos a ver qué nos van diciendo los servicios médicos respecto a su recuperación. Si no vamos a tener a esos jugadores durante 4 o 5 meses, obivamente la dirección deportiva tiene que tomar decisiones, pero si son 2 o 3 jornadas, podemos valorar".

ZAPATER-PAPU: "Quizá impropias al inicio de la preparación y con dos jugadores que no han sufrido esas lesiones a lo largo de la temporada pasada, pero son lesiones recuperables y en el transcurso de dos o tres semanas seguro que los tenemos a disposición".

DELANTEROS: "Yo prefiero ser prudente con esas cosas. Vamos a tener seguro un buen delantero y vamos a esperar a lo que el mercado nos puede ofrecer. Si queremos optar por gente de calidad, vamos a tener que esperar, porque hoy por hoy nosotros no tenemos las posibilidades que otros tienen. La dirección deportiva lo tiene claro en ese sentido. Vamos a ir cumpliendo los plazos que tenemos marcados y yo creo que a lo largo de las próximas semanas tendremos las incorporaciones".

FICHAJES: "Yo creo que puede haber dos o tres fichajes pero no más. Eso nos lo va a marcar la pretemporada. Que el míster conozca a todos los jugadores, que entienda si es necesario o no apuntalar alguna posición por si ha descubierto alguna carencia y lo trabajará con la Dirección Deportiva. Pero, insisto, nosotros tenemos las limitaciones que tenemos. Tenemos que esperar a que transcurra parte del mercado y, a partir de ahí, iremos tomando decisiones, siempre dentro de nuestros planteamientos económicos. No podemos salir de ellos".

ASCENSO: "Vamos a intentar pelear como siempre por estar con los mejores y tener opciones de ascender. Porque, además, no nos queda otra. Seguiremos intentándolo si no lo conseguimos, pero yo creo que ese objetivo nos lo tenemos que poner. Si nos ponemos objetivos menores, yo creo que perdemos un poco el horizonte y nosotros mismos nos rebajamos la exigencia. La exigencia es máxima de puertas para dentro, en los despachos, con lo cual tiene que ser máxima en el campo".

VISITA: "Yo creo, después de lo que nos han transmitido el míster, Mario y todos, que las sensaciones son buenas y que estamos trabajando y adecuando los ritmos al ritmo competitivo. Vamos a esperar. Las sensaciones son buenas, aparte de las lesiones, que pueden ser habituales o no, y ojalá sean lesiones que se recuperen lo antes posible para tener a la plantilla disponible. Pero bien".

Vuelve Delmás

Buenas noticias para Imanol Idiakez porque recupera efectivos. Julián Delmás se ha entrenado esta mañana con normalidad, tras recuperarse de una amigdalitis. Por el contratio, Daniel Lasure ha abandonado la concentración para pasar pruebas en Zaragoza por las molestias musculares que le han impedido trabajar con normalidad en Boltaña.