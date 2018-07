Triple presentación: Ibiza, Aguza y Arzura

Alfonso García aprovechó su estancia en Pinatar Arena para presentar de una tacada a tres futbolistas. Juan Ibiza, Sergio Aguza y Joaquín Arzura ya defienden los colores rojiblancos, y todos han comentado que uno de los motivos por los cuales han aceptado la propuesta rojiblanca es el nuevo proyecto, apostando por gente con ilusión y que viene en progresión. Ninguno llega a los treinta años, cumpliendo el perfil buscado por la dirección deportiva. Cabe recordar que aún faltan por llegar tres fichajes más, que serían cuatro si Pozo termina de cerrar su salida.

Juan Ibiza

Central, llega del Villarreal B en calidad de cedido, con opción a compra. Competirá con Joaquín Fernández, Ángel Trujillo y Lucien Owona por un sitio en el once titular. El joven jugador apuntó en su presentación que no tiene problemas en asumir responsabilidad con la pelota: “Soy un central fuerte, que va bien por arriba. Estoy en el Almería para adaptarme a lo que pida el entrenador. También me gusta salir con el balón”. Al no conseguir el ascenso con el Villarreal B, Ibiza decidió que había llegado el momento de subir un escalón en su carrera deportiva y firmó por el club rojiblanco: “Quiero progresar en mi carrera y el Almería me ofrece esa posibilidad. Cuando era pequeño veía por la televisión al equipo y me gustó tanto la oferta como el proyecto”.

Pese a su juventud -solo tiene 22 años-, Ibiza entiende que en el fútbol moderno todos tienen que asumir la responsabilidad en el terreno de juego: “No me importa recibir órdenes ni tampoco darlas. La clave es ayudar al compañero dentro y fuera del campo, siempre intentando echar una mano al grupo”.

Sergio Aguza

Centrocampista. Procede del Córdoba y se compromete con el Almería para las dos próximas temporadas. En su puesta de largo dejó bien claro que no se encasilla, pudiendo desempeñar labores tanto ofensivas como defensivas: “Soy un jugador al que le gusta tener la pelota, pero si hay que meter la pierna y pelear, también me adapto. Me considero polivalente”. Los problemas extradeportivos en el Córdoba le abrieron la puerta de salida, a pesar de que Aguza recibió una propuesta de renovación. “Hace una semana me reuní con mi agente y dijo que el Almería llevaba un mes insistiendo en mi fichaje. Al ver la incertidumbre en el Córdoba, decidí venir al Almería por el proyecto que me propusieron. Fue muy fácil llegar a un acuerdo”, señaló.

Apostar por la ilusión y una profunda renovación en el vestuario acercó definitivamente a Aguza al club: “El Almería quiere dar un cambio de imagen y ojalá vivamos una gran temporada. Hay quince equipos que querrán subir, pero es una Liga igualada y no se trata de nombres, sino de competir día a día”.

Joaquín Arzura

Centrocampista argentino, llega cedido de River Plate con opción de compra. Tras pasar por Osasuna, ya conoce la Segunda División y se define como un futbolista al que no le da miedo meter la pierna: “Vengo a aportar trabajo, hambre y muchas ganas. Estoy a disposición del equipo. Soy un jugador defensivo, ordenado tácticamente y con ímpetu”.

En sus primeros días con sus nuevos compañeros palpa que van trabajando en la línea correcta. Se está gestando un gran grupo: “Lo más importante es crecer y ser mejor futbolista. He llegado a un grupo muy sano y se hace muy fácil la adaptación”. Fran Fernández ha apostado por Arzura en el centro del campo, y ahora le toca al argentino ganarse el puesto en cada sesión de trabajo. “El entrenador me ha dado confianza y es justo lo que necesitaba. El Almería es un equipo luchador y con objetivos muy definidos. Me ilusionó el proyecto”, finalizó. Tres futbolistas que sacan la bandera de la ambición. Alfonso García los recibió y deseó suerte para el campeonato 2018-2019.