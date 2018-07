El Almería empata a cero contra el MK Dons

El Almería no pudo pasar del empate en su primer amistoso frente al MK Dons, de Inglaterra. Fue un duelo intenso, de mucha brega, en el que no se movió el marcador, pero Fran Fernández sacó conclusiones de los futbolistas, y es que salvo los lesionados Fran Rodríguez y Gaspar Panadero, todos disfrutaron de minutos en las instalaciones de Pinatar Arena. José Ángel Pozo fue el más activo cuando entró en la recta final del encuentro.

Los elegidos

En el primer once titular de Fran Fernández había cinco caras nuevas respecto a la pasada temporada. En el lateral derecho actuó Adri Montoro, que llegó del filial del Sporting B. César de la Hoz, cuya gran temporada en el Albacete no pasó desapercibida para la dirección deportiva rojiblanca. En la banda derecha lo hizo José Corpas, quien llega del Marbella, de Segunda B. Chema Núñez y Sekou Gassama, que ya tienen ficha con el primer equipo, disputaron minutos con su nueva condición. Del filial no faltó un almeriense: Fran Callejón. En la primera mitad hubo mucha tensión entre los equipos, tanto que René y Corpas tuvieron problemas con varios jugadores ingleses. Hasta el director deportivo, Miguel Ángel Corona, tuvo que poner paz en la recta final por el exceso de intensidad. Dominio alterno con Sekou de protagonista, al disponer de la ocasión más clara del primer acto a pase de Nano.

Sin gol

Cambió todo el equipo en la segunda mitad, pero no habría puntería de cara a gol. Arzura y Aguza formaron el doble pivote por delante de la defensa, con José Pozo muy activo en los últimos minutos. Fue de menos a más el conjunto rojiblanco, con más presencia en campo contrario. En la última jugada, pudo adelantarse el equipo de Fran Fernández. El resultado no era lo más importante para el cuerpo técnico. Todos tuvieron minutos y no hubo lesionados. Este sábado, otra prueba frente al Águilas FC.

MK Dons: Lee Nichols, George Williams, Dean Lewington, MCGrandles, Moore Taylor, Tapp (Jackson, min 30), Watson, Nesbit, Simpson, Agard y Muirhead. También jugaron: Sietsma, Gilbey, Houghton y Dylan.

Almería: René Román (Fernando Martínez, min 30), Adri Montoro, Ángel Trujillo, Joaquín Fernández, Nano González, Fran Callejón, César de la Hoz, Chema Núñez, Corpas, Sergio Pérez y Sekou Gassama. También jugaron: Guille Lara, Romera, Ibiza, Owona, De los Reyes, Arzura, Aguza, Dani Suárez, Javi Moreno, Navas, Pablo Caballero, José Ángel Pozo y Álvaro Giménez.

Incidencias: Partido disputado en las instalaciones de Pinatar Arena. Presencia de seguidores rojiblancos. Tarde de mucho calor.