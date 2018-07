Toca cumplir con Canarias

Pedro Sánchez ya ha tenido su primera reunión con Alberto Núñez Feijoo y la cosa ha ido bien para el gallego, según el pte de la Xunta que dijo que ha salido con más certezas.

El pte del gobierno de España se ha reunido con anterioridad con el pte catalán, Torra, con el que ha querido tener su primera reunión con un pte autonómico. Pues ahora, el también máximo dirigente socialista, debe estar poniendo en su agenda la cita con el pte canario.

Se entiende perfectamente que haya comenzado con Cataluña, ahí está buena parte de la legislatura y la de su futuro como pte del gobierno. También forzando, se pudiera entender que haya querido seguir con Galicia, presidida por un hombre fuerte del PP, por dar una sensación de diálogo ante sus adversarios de la derecha.

Ya no se tienen muchas más excusas para buscar un par de horas, por muy liado que esté, para hablar de Canarias con Fernando Clavijo que obstenta la máxima representación de los canarios, aunque el psoe no esté en el gobierno de Canarias.

Son demasiados asuntos pendientes que hay que resolver antes de que termine esta legislatura, y sería conveniente que fueran resueltos con urgencia por el gobierno, entre otras cosas, porque estaban muy avanzados.

Muchas de las cuestiones se deben aprobar antes de que finalice este año, que no solo de viajes al 75% viven la mujer y el hombre de Canarias. Se sabe que más de la mitad de nuestra gente de aquí no viaja nunca porque no pueden, por muy baratos que sean los billetes. Cierto es que Pedro Sánchez solo lleva apenas un mes y medio al frente del gobierno y también es verídico que el gobierno del pp estuvo más de cinco años "pasando un kilo" del archipiélago, pero al final cuando necesitó los dos votos nacionalistas de los canarios, cerró varios temas que faltan por sellar.

Para culminarlos se necesita de ese encuentro. Con fechas cerradas. Estamos hablando de convenio de vivienda, de obras hidráulicas, de obras públicas, de la aprobación del Ref económico, del estatuto de autonomía que incluya la reforma electoral y además de todo ello el reparto de las perras del estado por regiones, lo que se ha dado en llamar la financiación autonómica.

Es una perogrullada decir que sobran razones para el encuentro entre ambos ptes, porque Canarias que tiene muchos problemas más acuciantes que el resto del estado, no puede esperar. Ahí en eso deben estar también haciéndose valer los socialistas canarios.