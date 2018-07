La Rama se queda sin chiringuitos con música

La fiesta de La Rama, que congrega cada año a miles de personas en la Villa de Agaete, no contará esta edición con los ya tradicionales chiringuitos con música. Los altercados e incidentes de orden público que se desatan en torno a estos bochinches han llevado al Ayuntamiento a prescindir de ellos tras la petición de los cuerpos de seguridad.

Según la concejal de Festejos, Isabel del Rosario, debido al comportamiento "de algunos incívicos" se han visto obligados a eliminar por completo estos quioscos de una fiesta que ha sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y que se celebra entre los días 3 y 4 de agosto.

La decisión fue tomada el pasado 6 de julio en la Junta de Seguridad cuando tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, encargados de velar por la seguridad de la fiesta, "no la garantizaban" si no se eliminaban estos chiringuitos. Del Rosario asegura que lo fundamental es salvaguardar la protección de todos los vecinos y visitantes y que no se vuelvan a repetir altercados como el de 2005 cuando hubo un homicidio durante una reyerta.

La edil reconoce que antes de tomar esta decisión se han intentado otras alternativas como desplazar los bochinches de la zona del barranco a la carretera general, pero ha sido en vano. De hecho, denuncia que el pasado año peligró la seguridad de los empleados de limpieza mientras huían de una pelea en la que se lanzaron botellas al aire. A esto se le añade, asegura, el consumo de alcohol en menores e invasiones de la propiedad privada.

Aún así, Del Rosario sostiene que la medida no está contemplada para los chiringuitos que se colocan en la zona de la playa, aunque, si se diera el caso de algún incidente de este tipo, no descarta su cierre.