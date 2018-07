Es miércoles 18 julio, hace 82 años comenzó la Guerra Civil en este país. Hoy no vamos a recuperar la memoria de aquel día de 1936 porque, en mi opinión, sin obviar la historia... a 18 de julio de 2018 hay muchos otros temas que nos afectan, que están muy vivos, y de los que dependen nuestro presente y nuestro futuro; entre otros la vergüenza de la reforma laboral y la precariedad en los trabajos que, lejos de solventarse, es cada vez mayor. Así que el 18 de julio se lo dejamos para otros...

Varias cosas. La primera es que esta mañana se ha producido un nuevo atropello de un peatón en el paso de cebra situado frente al edificio del INEM en la calle San Benito. Una mujer de 80 años... que afortunadamente no está grave pese al golpe en la cabeza que se ha llevado. Según la policía local, el sol ha deslumbrado al conductor. En esta ciudad, tenemos un problema de verdad con los atropellos... y todos tenemos nuestra parte de culpa: los peatones porque pasamos a menudo sin mirar, bien hablando por teléfono, con carritos de niños, solos o acompañados, como ocurre todos los días en el paso de Nicolás Rabal de la Comisaría de Policía donde los peatones se tiran al paso como si caminaran solos por la vida; por otro lado los conductores, que con frecuencia vamos despistados, a 10 por hora, invadiendo el carril de al lado, y que no prestamos atención. Y el ayuntamiento... que ha pintado pasos quizás en algunos lugares poco indicados y en número excesivo.

Y otra cosa... el cruce de acusaciones de entre Santiago Aparicio y Alberto Santamaría, FOES y Cámara, de cara a las elecciones del próximo martes en la Cámara de Comercio e Industria de Soria... Santiago Aparicio no quiso hacer declaraciones ayer a la Cadena Ser, contestó la llamada educadamente, pero no quiso pronunciarse. Pero sí lo hizo ayer a través de un comunicado en el que acusaba a Santamaría de enfangar el proceso. El proceso se ha enfangado en el momento en el que FOES ha pretendido hacerse con la Cámara, por el interés que sea, que está claro. Que la guerra se ha desatado es un hecho, habrá que esperar a ver quién vence de los dos, ahora bien... tengan por seguro que quienes pierden son todas las empresas de Soria que van a quedar divididas al estilo de las división interna que existe en los partidos políticos... y es que al final... el trasfondo de estas elecciones no es... ni más ni menos... que político y lucha por el poder. Uno... que ya lo tiene como es Alberto Santamaría, lo gestiona impecablemente y pretende mantenerlo, y el otro... que quiere sumar un poder nuevo a su currículum de cargos. Ni más ni menos.