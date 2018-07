JxCat i ERC topen pel tracte diferencial entre Puigdemont i els diputats presos

JxCat i ERC mantenen un pols obert sobre si cal donar al Parlament un tracte diferencial entre Carles Puigdemont i els altres cinc diputats suspesos pel Tribunal Suprem, que es troben en presó preventiva.

El xoc entre els dos socis del Govern s'està produint a la reunió que la Mesa del Parlament celebra des de poc després de les 9 del matí i que, en prosseguir sense que hi hagi un acord, està obligant a endarrerir l'inici del ple, previst per a les 10.00 hores.

La substitució temporal dels diputats suspesos pel Tribunal Suprem, com suggereix l'últim informe dels lletrats del Parlament, ha obert un intens debat a les files independentistes.

Fonts de JxCat interpreten que ara la situació judicial de Puigdemont és "diferent" a la dels altres diputats suspesos -Oriol Junqueras i Raül Romeva (ERC), Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull (JxCat)-, ja que a l'expresident de la Generalitat la justícia alemanya només està disposada a extradir-lo a Espanya per malversació, de manera que no podria ser jutjat per rebel·lió.

Per això, JxCat assegura que "en cap cas" acceptarà substituir, ni que sigui temporalment, Puigdemont, que no pensa delegar ni el seu vot ni les seves funcions parlamentàries en cap altre diputat del seu grup.

JxCat està disposat fins i tot a perdre un vot en el ple previst per avui i demà, el de Puigdemont, perquè l'expresident renunciaria a exercir les seves funcions i no delegaria el seu vot a ningú.

JxCat, que elevarà el cas a la Comissió de l'Estatut dels Diputats perquè analitzi com ha de resoldre's la seva situació, argumenta a més que no pot acceptar la substitució de Puigdemont perquè entén que, si és extradit per malversació, existeix la "possibilitat real" que sigui novament investit com a president de la Generalitat.

D'una altra banda, JxCat es remet a l'informe dels lletrats del Parlament per al·legar que la fórmula de la substitució temporal dels diputats suspesos només es pot aplicar en el cas dels que segueixen presos.

El posicionament de JxCat en relació amb Puigdemont ha obert una bretxa amb els seus socis d'ERC, que no accepten la possibilitat de donar un tracte diferenciat a Puigdemont.

Segons ERC, no han d'establir-se categories de "diputats de primera i diputats de segona" entre els sis suspesos pel Suprem: "O tots o cap", han tancat fonts republicanes, que fins i tot han advertit que si no hi hagués acord i es persistís en aquesta diferenciació entre Puigdemont i la resta de diputats, això podria desembocar en unes eleccions anticipades a final d'any.

Aquest desacord sobre la substitució temporal dels diputats suspesos pot acabar conduint el president del Parlament, Roger Torrent, a suspendre la celebració del ple d'avui, segons les fonts parlamentàries consultades.