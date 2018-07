La Arandina deberá ir al juzgado, y no como parte acusatoria, sino como acusada. La entidad blanquiazul tendrá que enfrentarse a la denuncia que, este viernes, interpondrá el socio 581 por vulnerar los estatutos del propio club.

Alejandro Pascual Llorente, presente en la tarde de este jueves en El Banquillo de la SER, ha afirmado "no haber recibido una notificación, una llamada, ni nada" por parte del club después de que el pasado 3 de julio -lunes- presentara una solicitud, como establece el reglamento de la entidad avalada por más de un 10% de la masa social, en la que pedía la convocatoria de una asamblea extraordinaria para explicar la actual situación del club, tras el cese de los directivos: Jesús de Andrés, Sergio González y Luis Miguel Catalina, -el pasado 13 de junio- y la convocatoria de elecciones.

Transcurridos los 15 días que establece el propio régimen del club, y ante la falta de respuesta de la entidad todo deberá resolverse en el Juzgado. Llorente ha explicado que esta misma mañana ha presentado a su abogado "una copia de los estatutos del club para que él -abogado- conozca la base legal a la que ceñirse y los papeles con las firmas y el sello del club que presenté aquel día". Una documentación que será presentada mañana en el juzgado.

De esta manera, y de manera irremisible, este asunto de falta de transparencia de la entidad para parte de sus socios pasará a la justicia ordinaria porque, según Pascual, "se han saltado los estatutos del club".

"Yo solo quiero que se expliquen esos dos puntos. Cuáles son los motivos por los que se cesó a esos directivos. Ahora los jueces decidirán si estos señores se saltan la ley o no", ha sentenciado.

Javier Álvarez de los Mozos, ante los medios de comunicación. / Cadena SER

DE LOS MOZOS, "LAS CONVERSACIONES PRIVADAS SE QUEDAN AHÍ"

Por su parte, el entrenador de la Arandina, Javier Álvarez de los Mozos, que ha comparecido ante los medios de comunicación este jueves tras el primer entrenamiento, ha hablado sobre su continuidad y todo este tsunami informativo alrededor de lo que está sucediendo en la directiva del club.

"Yo lo que no voy a hacer es entrar en el juego de tú has dices... me han dicho. Creo que hay que ser respetuoso con las conversaciones privadas. Más allá de todo, la gente puede dar su opinión, pero yo no voy a entrar en eso", ha afirmado al respecto.

Sobre su continuidad en el club, De los Mozos afirma que "sigo aquí porque el club, desde que firmé en diciembre pasado, ha dado los pasos favorables para que continúe y ha tendido en cuenta mi idea de profesionalizar el club". Sobre ese aspecto el de la profesionalización ha manifestado además que "eso no se logra dando a un botón. La gente se equivoca, profesionalizar no es que haya mucha gente y se necesita dinero, sino que se organicen ideas y que los que estén hagan muchas cosas".