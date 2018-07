Proyecto Hombre abre programa para luchar contra el abuso de la TIC's

Proyecto Hombre ha puesto en marcha un programa para prevenir el abuso o la adicción a las nuevas tecnologías, un problema que se está haciendo, especialmente visible, en los menores.

Se trata de una iniciativa, denominada Re.iniciate, que constará de una escuela de padres y de talleres informativos para evitar esta tendencia creciente que también afecta a adultos y que se ha detectado durante los centros de día a través de los que Proyecto Hombre detecta abuso a sustancias, pero donde la dependencia de las nuevas tecnologías se ha visto cada vez más clara. La idea es hacer llegar a los adolescentes y también a los adultos el uso responsable de las nuevas tecnologías según ha explicado el presidente de Proyecto Hombre, Jorge Peña.

La campaña comienza ahora a nivel nacional y tendrá dos puntos de información en el Bierzo y León. La ONG ha elegido el periodo estival porque es durante las vacaciones escolares cuando los padres detectan con mayor frecuencia este tipo de problema.

'El niño se aisla, tiene cambios violentos de humor, especialmente si se le quita el móvil o el ordenador y hay fracaso escolar' explica Peña quien asegura que son los primeros síntomas que pueden indicar que existe un problema con el uso de las nuevas tecnologías.

De momento, no hay límite de plazas para participar en estos talleres que pretenden afrontar una nueva realidad. Los interesados pueden inscribirse en el número 627 010 490. En todo caso, esto no significa que la adicción a sustancias haya desaparecido. Se mantiene en los niveles habituales, no crece, pero después del aumento del consumo de heroína, hace unos años, la cocaína y las pastillas, más accesibles, siguen a la cabeza del consumo entre adultos mientras en los menores el cannabis y el alcohol en los botellones ocupan la primera línea.

Más de un millar de personas acuden a los centros terapeútico de la provincia. Setenta de los usuarios son adolescentes inscritos en los programas de tratamiento preventivo.