El Cádiz tendrá que escuchar ofertas

Resulta paradójico, pero el Cádiz necesita vender a sus dos baluartes para poder hacer un equipo de garantías. Las arcas del club no están en su mejor momento y para poder reforzar el equipo y no condenarlo a sólo dos jugadores tendrá que desprenderse de, al menos, uno de ellos.

Salvi y Alvarito han sido todo en el Cádiz de Cervera y precisamente por ellos pasa el futuro del próximo proyecto. El curso pasado Cordero pudo aguantar las ofertas y pedir lo que consideraba que valían los jugadores porque la venta de Aridane inyectó liquidez y eso permitió que la dirección deportiva se mantuviese firme en "la cláusula o nada".

Este año comenzó con el mismo discurso del presidente, pero las últimas declaraciones de Cordero y del propio entrenador parece que van en la línea contraria. El Cádiz debe y quiere escuchar ofertas.

Claro está que no venderán a cualquier precio. Los jugadores no saldrán a precio de saldo, pero ninguno de ellos saldrá por el precio de sus cláusulas. La oferta que llegó por Alvarito desde China por cinco millones de euros fue suficiente para Cordero, pero no apta para Manolo Vizcaíno. Por tanto, cualquier oferta que supere esa cifra será trasladada al presidente.

La cláusula de Salvi es de seis millones de euros, pero por algo más de la mitad también podría salir. Levante y Leganés lo quieren, pero no han ofrecido lo suficiente.

Está claro que tanto Cervera como Cordero han entendido que deben vender. Así lo reconocía el propio entrenador, que entendiendo que pese a que asegura que "esa pregunta no es para mí", añadía un pero. "Por lo que tengo entendido parece que sí. No para crecer, sino para poder jugar, me da la sensación o esa es la noticia que yo tengo que para poder seguir hay que vender a algún jugador".

Luego, con la salida de los jugadores tendrán que llegar otros que traten de estar a la altura de ellos. "Nosotros tenemos sobre el papel cuáles son las posiciones a cubrir y de qué manera y pensamos que con la previsible salida de Salvi y de Álvaro, sabiendo cómo jugamos nosotros y la importancia que le damos a esos jugadores, ahí tendremos que fichar seguro"; reconocía Cervera.