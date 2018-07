Las terrazas deberán dar más espacio al peatón

La Ordenanza reguladora de las terrazas de hostelería en la ciudad de Burgos establecerá mayor protección para el tránsito peatonal, entre otras novedades en el texto que se aprobará en los próximos días. La nueva norma no permite la ocupación de la vía pública con estructuras cerradas permanentes, restringe la publicidad en el mobiliario de las terrazas del centro histórico e impide colocar televisión fuera del local, entre otras aportaciones que el grupo socialista dice haber incorporado al borrador definitivo. El portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, confía en que el equipo del PP cumpla su palabra e incluya estos aspectos, algunos de los cuales han sido aceptados por el sector de la hostelería. Si el texto final los contempla, votarán a favor de la Ordenanza. Una nueva Ordenanza de terrazas que regula un horario de apertura desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, 1 y media los fines de semana. Establece una mayor protección del itinerario peatonal accesible (IPA), la parte destinada al tránsito de personas que poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 metros. Se especifica la preferencia del uso común del espacio público con atención especial al tránsito peatonal. También define distancias con elementos como jardines, carril bici, viales o aparcamientos, además de que la terraza no deba estar más lejos de 20 metros respecto al local. Las terrazas de Las Bernardillas de Gamonal pagarán una tarifa menor al no ser consideradas como zona turística.

Seguir leyendo